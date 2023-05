Mille Lire Montessori, se hai questa banconota in casa ti ritrovi con un tesoro | Cercala bene

Se avete ancora in casa questa vecchia mille lire Montessori vi ritrovate tra le mani un vero e proprio tesoro. Ecco di quale si tratta.

Buone notizie per tutti coloro che hanno conservato in casa le vecchie lire. Se vi ritrovate questa vecchie mille lire Montessori, infatti, potreste portare a casa un bel po’ di soldini. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La casa rappresenta da sempre il porto sicuro dove poter staccare la spina dai vari impegni della vita quotidiana. Ma non solo, è anche il luogo dove custodiamo ricordi e oggetti preziosi che segnano inevitabilmente la nostra esistenza. Ne sono un chiaro esempio alcuni vecchi giocattoli, ma anche bottiglie di vino e cimeli vari tramandati dai nonni.

Molti di questi oggetti nel corso degli anni sono stati buttati; altri, invece, continuano ad essere custoditi con cura. Tra questi, ad esempio, si annoverano le vecchie mille lire Montessori che ancora oggi si trovano nei cassetti di molti italiani. Ma quanto valgono? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Mille Lire Montessori, se hai questa banconota in casa ti ritrovi con un tesoro: tutto quello che c’è da sapere

Ogni serie della Mille Lire Montessori è stata prodotta in un milione di pezzi. Ne consegue che si tratta di una banconota di per sé non rara e che per questo non consente, nella maggior parte dei casi, di portare a casa una cifra da urlo. Come spesso accade, però, non mancano le eccezioni.

Ovvero tagli che ad oggi valgono un bel po’ di soldi. Per sapere di quali si tratta si invita a prestare attenzione al numero di serie collocato in basso sulla banconota. Entrando nei dettagli interesserà sapere che le banconote che presentano una doppia A possono arrivare a valere fino a 60 euro.

Ma non solo, le banconote con delle serie con delle sequenze di numeri particolari possono valere fino a 100 euro. Ne sono un chiaro esempio quelle con i numeri in ordine crescente o decrescente come 123456.

A destare in particolar modo l’attenzione dei collezionisti, poi, sono le mille lire con i seguenti codici: XA A, XB A, XC A, XD A. Se in fior di conio, infatti, potrebbero permettere di portare a casa oltre 200 euro. In caso di dubbio, comunque, si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore che può aiutare a conoscere il valore effettivo delle proprie care vecchie mille lire.