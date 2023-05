Medico di base, avete visto quanto guadagna? I numeri scioccanti

Oggi scopriamo quanto guadagna un medico di base e daremo un’occhiata anche alle nuove regole e ai nuovi obblighi da rispettare.

Il guadagno di un medico di base non è fisso. Esso dipende da molteplici fattori che possono variare, influendo sulla cifra finale. Di fatto, ad incidere sul guadagno di un medico di base c’è il numero di pazienti, l’anzianità di servizio ed eventuali indennità per la reperibilità notturna.

Ma oltre al fattore economico, quando si parla di un medico di base bisogna fare riferimento anche alle regole e agli obblighi che questo deve rispettare nei confronti dei pazienti.

Insomma, ogni medico generico ha una retribuzione che difficilmente sarà uguale ad un altro collega. Questo perché ci sono numerose variabili che incidono, anche di molto, sul compenso finale.

Medico di base: quanto guadagna?

In linea generale, un medico di base, in Italia, guadagna mediamente €70 lordi per ogni paziente che ha in cura, se ne ha meno di 500. Se, invece, il medico ha più di 500 pazienti, la retribuzione viene dimezzata a €35 lordi.

In Italia, inoltre è previsto un numero massimo di pazienti che possono essere assistiti dallo stesso medico di base. In sostanza, ogni medico di famiglia ha la possibilità di avere un in cura massimo 1500 persone. A conti fatti, lo stipendio più alto che può essere percepito da un medico di base è di 7500 lordi al mese.

Fermo restando che, a questa somma di denaro, bisogna aggiungere anche eventuali bonus e anzianità di servizio.

Infatti, pur avendo fissato il limite a 1500 pazienti per medico di famiglia, lo stipendio del professionista può variare da 52.000 euro annui lordi a 100-120.000 euro lordi.

Ciò vuol dire che lo stipendio mensile può andare da 2.300 euro a 5000 euro.

Obblighi e regole da rispettare

Per diventare medico di famiglia è necessario avere una laurea in medicina, che prevede un percorso formativo lungo e impegnativo. Quando finalmente il professionista arriva a ricoprire il ruolo di medico generico, egli dovrà farsi carico di una serie di obblighi e regole da rispettare, nei confronti dei propri pazienti.

Tra questi segnaliamo: