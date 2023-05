Dichiarazione dei redditi, effettuare la detrazione delle spese sanitarie non è mai stato così semplice

Effettuare la detrazione delle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi non è mai stato così semplice. Ecco come fare.

Anche quest’anno bisogna presentare la dichiarazione dei redditi, attraverso cui sarà possibile portare in detrazione diverse spese. Tra queste si annoverano quelle inerenti le spese sanitarie. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Impegni famigliari, attività lavorativa, piccole necessità quotidiane e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le cose da fare, che non crea stupore il fatto di come possa capitare a tutti quanti, prima o poi, di perdersi nei meandri della burocrazia. A tal proposito è bene ricordare che anche quest’anno bisogna presentare la dichiarazione dei redditi.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere quali voci potranno essere portate in detrazione sul modello 730. Sempre soffermandosi su quest’ultime interesserà sapere che effettuare la detrazione delle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi non è mai stato così semplice. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Dichiarazione dei redditi e detrazione delle spese sanitarie: tutto quello che c’è da sapere

A partire dallo scorso 2 maggio è possibile visualizzare la dichiarazione dei redditi nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dal prossimo 11 maggio fino al 30 novembre 2023 sarà possibile modificare e integrare il modello Redditi. Proprio soffermandosi sulla dichiarazione dei redditi, interesserà sapere che è possibile trovare sul modello precompilato già diverse voci.

Tra queste si annoverano i dati trasmessi da farmacie, strutture e operatori sanitari inerenti le spese per ticket, dispositivi medici, prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche, prestazioni diagnostiche e strumentali, chirurgiche, ricoveri e così via. Non sempre, però, tali informazioni sono esaustive. Può capitare, infatti, che alcuni dati non siano stati rilevati e bisognerà pertanto aggiungerli manualmente.

Per vedere se tutte le spese risultano caricate, non bisogna fare altro che accedere alla dichiarazione precompilata. A tal fine sarà necessario utilizzare le proprie credenziali SPID, CIE e CNS. Bisogna cliccare sul menù “Visualizza i dati”, quindi sulla voce “Spese sanitarie”. In pochi secondi appariranno le singoli voci d’acquisto e sarà possibile stabilire se risultano o meno tutte le spese sanitare dell’anno scorso che è possibile portare in detrazione.

In caso di dubbi e per ottenere maggiori informazioni sulle altri voci possibili, comunque, si invita a consultare la guida pubblicata dalla stessa Agenzia delle Entrate con le istruzioni per la compilazione del modello 730/2023, che si riferisce al periodo di imposta 2022.