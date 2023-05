Crisi economica in arrivo in Ue? Cos’è appena successo in America

Sta per arrivare una nuova crisi economica nel vecchio continente? Ecco perchè le notizie che arrivano dall’America preoccupano molto.

La recessione economica in Occidente, denunciata ormai dallo scorso anno da diversi analisti in campo finanziario, sembra ormai alle porte.

E gli ultimi segnali di preoccupazione in tal senso arrivano dagli Stati Uniti, che dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, si interrogano adesso sulla stabilità complessiva di un sistema bancario reso fragilissimo dalle conseguenze economiche della pandemia.

Crisi economica in arrivo? Ecco che cosa sta succedendo negli Stati Uniti

Si respira una brutta aria tra gli investitori negli States, ed è per questo che nei giorni scorsi è dovuto intervenire direttamente Jerome Powell, attuale governatore delle Federal Reserve.

Un intervento atto a tranquillizzare tutti i risparmiatori americani sul fatto che il sistema bancario non è in crisi, e resta solido nei suoi fondamentali.

Dichiarazioni che già da solo contribuiranno di sicuro a calmierare un mercato che negli ultimi tempi si è fatto sempre più incerto. Anche se naturalmente, la situazione resta molto tesa. Ad esempio, è di questi giorni una notizia riportata dal prestigioso quotidiano economico Bloomberg, e che riguarda la PacWest Bancorp, un istituto di credito che ha sede nella città di Beverly Hills.

L’indiscrezione di Bloomberg: una banca molto importante messa in vendita

Secondo quanto racconta il quotidiano economico, anche questa banca si trova in fortissima difficoltà, al punto che pare sia stata richiesta una consulenza per valutare un’eventuale liquidazione. La società dunque sembra avere tutta l’intenzione di vendere, e anche questo non è certo un segnale positivo per gli Usa ma anche per gli Usa. esattamente come accaduto nel 2008, risulta evidente che una nuova crisi bancaria in America, ci metterebbe davvero poco a impattare anche il vecchio continente.

La Fed potrebbe essere costretta ad intervenire

D’altronde, nei giorni scorsi, precisamente nella giornata di martedì, la banca aveva registrato in borsa un meno 28 per cento che aveva già messo gli analisti finanziari in allarme. Difficile in questo momento pensare a un salvataggio privato, ma stavolta sarà difficile per la Fed non intervenire.

Un altro fallimento bancario, seppur gestito, potrebbe non essere più “digeribile” da un’economia Usa già abbastanza provata negli ultimi anni. Ma, come spiega il quotidiano economico, non sarà una vendita facile: ”Una vendita vera e propria è stata ostacolata perché non ci sono molti potenziali acquirenti interessati all’intera banca, che comprende un prestatore comunitario chiamato Pacific Western Bank e alcune attività di prestito commerciale e al consumo”.