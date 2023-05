Libretto di risparmio, le opportunità di maggio: una sorpresa incredibile per i clienti

Un mese davvero eccezionale per tutti gli utenti che andranno a prendere in considerazione l’idea di sottoscrivere questo prodotto.

Nel corso degli anni, osservando le tendenze e le abitudini della nostra società non può essere sfuggita l’importanza di uno specifico prodotto finanziario. Stiamo parlando del sempre verde libretto di risparmio, uno degli strumenti, per l’appunto, più utilizzati in assoluto dai cittadini italiani.

La soluzione di risparmio per cosi dire storica, per quel che riguarda il nostro paese. Gli italiani scelgono il libretto di risparmio postale come principale strumento di risparmio per una serie di innumerevoli vantaggio, questo è poco ma sicuro. In certi casi si può addirittura parlare di tradizione.

Al giorno d’oggi, quindi, possiamo considerare tale prodotto come in assoluto lo strumento di risparmio più diffuso, o almeno tra quelli più diffusi nel nostro paese. Numerose le tipologie di libretti disponibili presso gli uffici Poste Italiane, ognuno di essi con specifiche caratteristiche.

Pensiamo, per esempio al libretto Ordinario, quello Giudiziario, la versione Smart e il libretto dedicato ai minori. Per due di queste soluzioni il mese di maggio prevede specifiche offerte che saranno di certo apprezzate dai risparmiatori italiani, senza dubbio alcuno.

In merito al libretto Smart le opzioni a disposizione sono di fatto due: l’ordinaria, con durata di 180 giorni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50%, mentre la seconda opzione propone un interesse lordo annuo a scadenza al 3,00% Qui però il vincolo è a 300 giorni. L’offerta in questione sarà valida fino al prossimo 8 maggio.

Libretto di risparmio, le opportunità di maggio: il concorso da non farsi scappare

La seconda promozione riguarda invece il concorso “Abilita il libretto Smart in App” sponsorizzato per l’appunto da Bancoposta. Il concorso sarà attivo dal 20 aprile al 20 giugno 2023. In palio per i risparmiatori che attiveranno la specifica promozione 50 cofanetti Smartbox Momenti Prestige.

In merito poi al regolamento del concorso è possibile visualizzare il tutto attraverso il portale Poste Italiane. Le varie opzioni disponibili prevedono infatti la possibilità in cui l’utente sia già provvisto o meno di libretto postale Smart. La registrazione allo stesso concorso sarà possibile entro il prossimo 20 giugno.

Al termine del concorso l’elenco completo dei partecipanti sarà stilato dalla stessa organizzazione interna. Da quel momento si procederà all’estrazione dei 50 vincitori. Per ognuno di questi un premio dal valore di 499,90 euro. Nello specifico, cosi come anticipato parliamo di un cofanetto e-box Smartbox “Momenti Prestige”. Il riferimento è a un soggiorno presso un hotel o castello da quattro o cinque stelle tra quelli proposti dallo stesso pacchetto.

Una opportunità insomma da non perdere per milioni di risparmiatori che potrebbero oltre che accedere a una soluzione conveniente, per l’appunto, di risparmio, avranno a disposizione la possibilità di concorrere più che mai ambito. Meglio affrettarsi insomma che il tempo a disposizione è davvero poco. Poste Italiane propone l’ennesima super offerta per i già clienti e non. Soluzione di risparmio e possibilità di una sorpresa finale davvero molto interessante e preziosa.