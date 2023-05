Luce e gas, aumento inevitabile, scade un’importante clausola: cosa sta succedendo

By

I prezzi di luce e gas stanno purtroppo per aumentare di nuovo. Il motivo è stato spiegato anche da Arera con un comunicato ufficiale. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

Le bollette stanno purtroppo per aumentare di nuovo, e questa non sarà una notizia semplice da digerire per i consumatori.

In primo luogo perché si tratta dell’ennesima stangata sul costo di luce e gas, a cui purtroppo stiamo iniziando a fare l’abitudine.

La crisi energetica iniziata lo scorso anno, presenta un conto sempre più pesante, e non è detto che vedremo tornare le nostre bollette ai prezzi degli anni scorsi. E adesso, è stato annunciato un nuovo aumento su luce e gas, che potrebbe già impattare le fatture degli italiani nel mese di Aprile.

Luce e gas, ecco a cosa è dovuta questa nuova stangata sui prezzi che sta per arrivare

Questa nuova impennata è in primo luogo dovuta a un nuovo incremento del prezzo del gas, salito del 22 per cento del costo rispetto al mese di Marzo. Ma non è questo il motivo principale che ci sta conducendo a questi nuovi aumenti. Il problema infatti, è che è scaduta una clausola molto importante, contenuta all’interno dell’ultimo decreto bollette varato dal governo.

È arrivata infatti a termine uno sconto che si applicava in fattura chiamato “UG2”, e che contribuiva in modo importante a nascondere questi aumenti sulla bolletta. Ma la clausola adesso è scaduta e l’aumento del prezzo di luce e gas sarà una naturale conseguenza nel mese di Aprile, come ha dichiarato Arera nel suo comunicato sul tema.

Arera lancia l’allarme: gli aumenti saranno di circa il 20 per cento rispetto al mese scorso

La stessa associazione pubblica a tutela dei consumatori, ha poi cercato di quantificare di che cifra parliamo, in relazione a questi nuovi aumenti. E purtroppo non si tratta di una percentuale piccola.

Il costo dell’utente medio, dovrebbe salire di circa il 22 per cento già nella prossima fattura. E questa notizia rischia di essere catastrofica per il futuro economico del nostro paese e della classe media.

Già adesso infatti, per molte famiglie pagare le utenze di luce e gas è diventata una vera e propria sfida per la sopravvivenza, a causa di costi che si sono fatti ormai insensibili. Il rischio dunque, è che questi nuovi aumenti diano inizio a una vera e propria voragine sia economica che sociale.

Cosa accadrà infatti nel momento in cui i costi saranno troppi alti? Come faranno migliaia di famiglie della classe media a rinunciare all’elettricità?