Viaggiare nel tempo? La nuova funzione di Google Maps è incredibile

Non tutti lo sanno ma Google Maps ha una funzione che permette letteralmente di viaggiare nel tempo. Vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando e come funziona.

Ai giorni nostri diventa sempre più difficile meravigliarsi di fronte agli incredibili progressi che la tecnologia occidentale è stata in grado di fare. D’altronde, tutti coloro a cavallo tra gli anni ottanta e novanta hanno sperimentato sulla loro pelle quanto sia stato veloce e repentino questo cambiamento, che ha finito per modificare per sempre il volto della nostra civiltà.

Per fare un esempio tra i tanti, basti pensare solo a come lo smartphone, diventato ormai fondamentale in tantissimi ambiti della nostra vita sociale, vent’anni fa semplicemente non esisteva. Stesso discorso si potrebbe fare per Youtube, che sembra fare parte delle vite dei più giovani da sempre, quando in realtà nel 2004, meno di vent0anni fa, non era ancora stato aperto.

Viaggiare nel tempo con Google Maps? Ecco come funziona

E a tal proposito, esiste un’applicazione creata da Google che non tutti conoscono, e che consente di vivere un’esperienza per certi versi unica nel suo genere. Immaginate una tecnologia in grado di catapultarci nei luoghi passati, semplicemente scorrendo un dito?

Per quanto una tecnologia così descritta, non esista ancora, quantomeno a uno stato così avanzato, l’app di Google Street View è già adesso un piccolo prodigio, frutto della mente dei geniali sviluppatori dell’azienda di Mountain View.

Google Street View consente infatti ai suoi utenti, di poter consultare la mappa digitale dell’intero mondo con una particolarità spiccata.

Come utilizzare Google Street View

Diventa possibile infatti in questa applicazione, rivisitare i luoghi sulla mappa “andando indietro nel tempo”, fino ad un massimo di sedici anni. Una vera e propria macchina del tempo virtuale, seppur in quella che probabilmente è ancora la sua prima ed elementare manifestazione tecnologica.

Usare questa applicazione è oltretutto semplicissimo: basta semplicemente installarla sul nostro smartphone, e una volta aperta, seguire i pochi e semplice passaggi illustrati dall’operatore virtuale per utilizzare questa innovativa funzione. E per andare indietro nel tempo il processo è facile da seguire: una volta entrati nell’app, e selezionato il luogo di cui si vogliono visionare mappa e immagini presenti, si potrà notare come in basso nella schermata esista una funzione chiamata “Vedi altre date”.

Viaggiare nel tempo con Google, i passaggi da seguire per attivare l’applicazione

Ed è proprio andando a selezionare un determinato arco temporale in relazione al luogo scelto sulla mappa, che Google ci da la possibilità di osservare le immagini di com’era davvero quel luogo, fino a circa sedici anni fa.

Non certo un viaggio del tempo lunghissimo, certo. Ma come si accennava in precedenza, siamo probabilmente solo all’inizio di una nuova frontiera della tecnologia, in cui sarà sempre più facile poter guardare i nostri luoghi e osservarli anche per com’erano nei decenni scorsi.