Dove si trova la medusa più pericolosa al mondo? Questa è la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere oggi con il nostro articolo.

Per quanto a coloro che non hanno un’approfondita conoscenza del mondo marino possa sembrare strano, le meduse rientrano da sempre di diritto nella lista di animali che risultano più pericolosi e mortali per l’essere umano.

E questo nasce dal fatto che, per quanto alcune conseguenze di un contatto del nostro corpo con una medusa siano conosciute nella loro gravità, pochissimi sanno invece che in certi casi possono anche procurare la morte della persona con cui sono entrati in contatto.

In Italia oltretutto, questo argomento è poco conosciuto in quanto, seppur la nostra nazione sia anch’essa, nei tratti di costa marina popolata dalle meduse, nessuna delle specie di meduse esistenti sul nostro territorio sembra essere mortale.

Nel resto del mondo, la situazione è invece un po ‘diversa. Esiste ad esempio un esemplare di medusa chiamato Pelagia noctiluca, conosciuta anche con il nome di “medusa luminosa. Si tratta di una specie che si caratterizza per avere dei tentacoli molto lunghi, che possono lasciare nel corpo umano escoriazioni molto violente e profonde. C’è poi una tipologia di medusa in Portogallo conosciuta con il nome di Portuguese Man.

Una medusa tra le più letali in assoluto, in primo luogo perché dotata di una struttura anatomica molto particolare. Il suo contatto può infatti risultare molto spesso mortale per la nostra specie, e di certo non aiuta il fatto che parliamo di una medusa che, per conformazione anatomica, può essere facilmente scambiata anche per un oggetto di plastica in mezzo alla sabbia, impedendo così spesso agli umani che passeggiano in quei luoghi, di avvertire il pericolo.

La medusa più pericolosa al mondo? Ecco dove si trova

Ma se proprio vogliamo parlare invece, di quella che è in assoluto la medusa più pericolosa al mondo, non possiamo che volgere il nostro sguardo alla box jellyfish. Questo è infatti il nome con cui è conosciuta la medusa più mortale al mondo. Parliamo di un animale molto piccolo, e in grado di mimetizzarsi in modo quasi totale all’ambiente che occupa. Parliamo dunque di una medusa in grado quasi di potersi rendere invisibile all’occhio umano.

A differenza di altre, già solo il contatto può provocare la morte di un essere umano ma non solo. Questa medusa è infatti anche in grado di pungere, e il veleno contenuto all’interno, è in grado di uccidere una persona adulta in pochissimi minuti.