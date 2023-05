Dichiarazione dei redditi, presentare il 730 non è mai stato così semplice: la soluzione che non ti aspetti

Presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 non è mai stato così semplice. Ecco la novità che non ti aspetti.

Buone notizie in arrivo per molti contribuenti che nel corso del 2023 potranno presentare il modello 730 pur non rivolgendosi ad un intermediario abilitato quale il Caf. Ma come faranno? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Famiglia, lavoro, tempo libero, piccole esigenze quotidiane e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le cose da fare, che non stupisce il fatto come possa capitare a tutti quanti, prima o poi, di perdersi nei meandri burocratici. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene ricordare che anche quest’anno si deve presentare la dichiarazione dei redditi.

Un adempimento burocratico per cui abbiamo già visto quali voci potranno essere portate in detrazione sul modello 730. Sempre soffermandosi su quest’ultimo, inoltre, interesserà sapere che è possibile presentare apposita dichiarazione pur non rivolgendosi ad un intermediario abilitato quale il Caf. Ma come fare? Ecco cosa c’è da sapere.

Dichiarazione dei redditi, presentare il 730 non è mai stato così semplice: ecco come fare

Buone notizie in arrivo per molti contribuenti che nel corso del 2023 potranno presentare il modello 730 pur non rivolgendosi ad un intermediario abilitato quale il Caf. Ma come faranno? Ebbene, questo sarà possibile grazie alla delega. Come si legge sulla rivista online dell’Agenzia delle Entrate, ovvero Fisco Oggi, infatti, è disponibile dallo scorso 20 aprile una funzione web ad hoc, grazie alla quale poter:

“autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la dichiarazione precompilata e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse. In alternativa, si può delegare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate. Queste due nuove modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno: invio di una Pec o presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia”.

Ma non solo, come si legge dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2023, la durata delle delega viene estesa. Quest’ultima, infatti, su richiesta del contribuente, potrà essere estesa fino a tre anni. Una novità indubbiamente importante che permetterà a molti cittadini di presentare il 730 in modo facile e veloce anche nel caso in cui si abbia poca dimestichezza con i servizi web. Basterà, infatti, delegare una persona di propria fiducia a svolgere tali compiti, evitando così di fare, ad esempio, lunghe code al Caf.