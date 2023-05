Conosci il pesce lanterna? Ecco perché è l’animale marino più famoso di tutti

Il pesce lanterna è forse il più famoso abitante dei fondali marini, per via di alcune caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere.

I pesci lanterna sono forse gli esseri viventi marini più affascinanti del nostro pianeta. In primo luogo perché parliamo di animali marini con una particolarità praticamente unica al mondo: il loro corpo è infatti in grado di emettere luce, e da qui deriva il loro soprannome.

Ed è per questo che da quando abbiamo iniziato a studiare i fondali marini, li abbiamo da sempre considerati come i pesci più affascinanti e belli di questo mondo. I pesci lanterna si caratterizzano per avere degli occhi estremamente grandi, così come la bocca, che al suo interno ha però dei denti molto piccoli, seppur accuminati. Il motivo per cui si illuminano, è dovuto ai fotofori. Si tratta di organi animali, che hanno la capacità di emettere luce.

Pesce lanterna, a quanti metri di profondità vive

Una caratteristica indispensabile per l’evoluzione nei millenni di questo pesce, in quanto non bisogna dimenticare che parliamo di animali marini che si sono dovuti adattare a sopravvivere senza la luce solare. Per quanto riguarda il suo habitat, il pesce lanterna è abituato a vivere a profondità molto variabili, dai 650 metri sotto il mare fino ai duemila metri. Si tratta poi di una specie che presenta anche differenze a seconda della zona in cui crescono.

I pesci lanterna che possiamo ad esempio osservare nella zona dello stretto di Messina ( e non è raro che un pescatore trovi queste specie spiaggiate), hanno caratteristiche molto diverse da quelli che invece vivono in Mozambico, seppur accomunati dalla loro inconfondibile luminosità.

Ecco perché parliamo di un predatore con una tecnica di caccia molto raffinata

Questi denti così piccoli e accuminati sono indispensabili alla sua sopravvivenza, in quanto parliamo di una specie animale prettamente carnivora, abituato a mangiare gli altri animali marini nell’ecosistema in cui vive. E i denti affilati, servono proprio per azzannare e immobilizzare le sue prede.

Inoltre, il pesce lanterna è anche particolarmente famoso tra gli studiosi per la sua incredibile tecnica di caccia. È infatti proprio grazie alla luce che emette, che le prede si avvicinano, spinti da questa bagliore, di cui però non inquadrano la provenienza, fino a quando non sono troppo vicini, e gli diventa impossibile scappare.

La grandezza abnorme della sua bocca, è proprio dovuta al fatto che deve inghiottire la sua vittima nel minor tempo possibile, prima che questa possa scappare.