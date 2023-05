Frodi conto corrente e carte: il vademecum di Poste Italiane ti salverà

Sempre più spesso sentiamo parlare di frodi conto corrente e carte di pagamento. Anche gli strumenti di Poste Italiane non sono al sicuro.

Le frodi sono all’ordine del giorno e sempre più persone cadono nella trappola di truffatori, spesso, rimettendoci un bel po’ di soldi. Si tratta di un fenomeno in forte ascesa, che si evolve in continuazione per far cadere le vittime nei loro tranelli ben architettati.

Per evitare frodi conto corrente e carte di pagamento occorre restare sempre informati, in modo tale da riuscire a giocare d’anticipo sull’avversario.

Per evitare spiacevoli sorprese in merito a frodi conto corrente e carte è necessario giocare in anticipo. Ma soprattutto ciò che conta davvero è conoscere alcune semplici regole, da applicare in maniera meticolosa.

Purtroppo anche i prodotti targati Poste Italiane non sono al sicuro dalle frodi. Per questo motivo la società di corrispondenza più importante d’Italia ha deciso di mettere a disposizione degli utenti un vademecum, con le regole principali da conoscere per evitare di cadere nella trappola di truffatori.

Frodi conto corrente e carte: tutto quello che devi sapere su smishing e phishing

Le truffe online sono all’ordine del giorno. Si tratta di un settore in continua evoluzione, che miete vittime ogni giorno.

Per evitare di finire nella trappola occorre rimanere informati e adottare alcune semplici regole che possono prevenire spiacevoli sorprese.

Anche se i prodotti di Poste Italiane sono molto sicuri, purtroppo anche i conti correnti e le carte prepagate emesse dalla società di corrispondenza, finiscono spesso al centro di incredibili frodi.

Per questo motivo, Poste Italiane ha deciso di pubblicare un vademecum con lo scopo di informare e mettere in guardia i consumatori

Innanzitutto, non bisogna mai comunicare i dati riservati della propria Postepay o del conto corrente. Questa comunicazione non deve avvenire mai e in nessuna modalità né tramite email, né SMS o chat di social network e così via.

Se il cliente dovesse ricevere e-mail o SMS sospetti è bene contattare il servizio clienti di Poste Italiane per accertarsi del messaggio. Se, poi, nel testo è presente un link che rimanda ad un’altra pagina, in cui è necessario inserire i propri dati o la password, allora si è sicuramente in presenza di una truffa.

Quando si riceve un’email o un SMS è bene verificare sempre il mittente. Un’altra importante regola per evitare di cadere in truffe prevedibili, consiste nel non scaricare gli allegati di una mail sospetta e non cliccare sui link inseriti all’interno del testo di una mail o di un sms.

In molti casi, i link autorizzano il download di un software che potrebbe danneggiare il dispositivo o di un virus che permette di accedere ai propri dati.

Poste Italiane ha messo a disposizione un indirizzo email dedicato alle truffe. In questo modo l’utente ha la possibilità di segnalare eventuali phishing all’indirizzo: antiphishing@posteitaliane.it.

Inoltre, Poste Italiane ha inaugurato un nuovo centro antifrode che è attivo 24 ore su 24 e che permette di individuare transazioni sospette.