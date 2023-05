Permessi Legge 104, possono essere fruiti il sabato e la domenica? La risposta che non ti aspetti

È possibile usufruire dei permessi legge 104 anche il sabato e la domenica oppure no? Ebbene, la risposta non è scontata.

Tra le forme di aiuto più conosciute, sono in molti a chiedersi se sia possibile o meno usufruire dei permessi legge 104 anche nel fine settimana. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalla famiglia, passando per il lavoro fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, sono tante le cose da fare. Ne consegue, pertanto, che riuscire a conciliare il tutto risulta spesso particolarmente complicato. Lo sanno bene coloro che prestano assistenza ad un famigliare in quanto non autosufficiente. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene sapere quando e se si ha diritto a delle agevolazioni.

Tra questi, ad esempio, si annoverano i permessi Legge 104. A proposito di quest’ultimi sono davvero vari i dubbi in merito. Basti pensare che sono in molti a chiedersi se, ad esempio, sia possibile usufruirne il sabato e la domenica. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Permessi Legge 104, possono essere fruiti il sabato e la domenica? Ecco come funziona

Abbiamo già visto come siano molti i dubbi sui permessi Legge 104, con numerose sentenze che hanno provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito. Sempre soffermandosi su tale misura, inoltre, sono in molti a chiedersi se sia possibile fruire di tali permessi nel corso del fine settimana.

Un dubbio, quest’ultimo, che assale soprattutto coloro che lavorano, ad esempio, a rotazione sette giorni su sette, inclusi pertanto il sabato, la domenica e i giorni festivi. Ebbene, a chiarire se i soggetti in questione abbiano o meno il diritto di fruire dei permessi legge 104 il sabato e la domenica ci ha pensato il messaggio Inps numero 3114 del 7 agosto 2018 che sottolinea come:

“l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica“.

Nel caso in cui la domenica rientri tra i giorni in cui si lavora, quindi, è possibile richiedere e beneficiare del permesso legge 104. Tale principio, si continua a leggere, è da considerarsi valido anche per quanto riguarda il lavoro notturno. Anche nel caso in cui il turno di notte si svolga a cavallo di due giorni solari, viene ricordato che viene considerato come un solo giorno di permesso legge 104.