Passione campeggio: Quali sono i prezzi attuali in Italia e non solo

Il campeggio rappresenta per milioni di cittadini una vera e propria passione, ma non sempre il tutto si può leggere in questo senso.

I modi per organizzare la propria vacanza ideale son svariati, questo è noto a tutti. C’è chiama passare il proprio momento di relax in albergo, chi magari in un appartamento affittato per un certo periodo e poi c’è chi ama un contatto diverso con la natura, mettiamola cosi.

Negli ultimi anni le preferenze dei turisti, dei vacanzieri o cosi come vogliamo chiamarli è aumentato in Europa in maniera assolutamente decisiva. Si preferisce il contatto con la natura, questo è vero, ma in alcuni casi si opta anche per la soluzione in qualche modo più economica e che assicura di conseguenza un periodo più lungo di vacanza.

Una recente analisi di quelle che sono le opzioni offerte dai vari campeggi dislocati sul territorio europeo ha dato vita a un interessante punto di vista su quelle che sono le affluenze degli ultimi anni e chiaramente su quello che è l’andamento dei prezzi nell’ultimo periodo.

La ricerca in questione ha riguardato 23mila campeggi in tutta Europa ed ha fornito di conseguenza una mappa di quelli che sono in linea di massima i prezzi per poter soggiornare una notte in questo o quell’altro paese. Numerose, di conseguenza, le sorprese.