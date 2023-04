Visita oculistica per adulti e bambini, quanto costa: le cifre che non ti aspetti

In cosa consiste, a cosa serve e quanto costa la visita oculistica che può essere effettuata sia a soggetti adulti che bambini?

Sia agli adulti che ai bambini è raccomandato effettuare una visita oculistica. Ma in cosa consiste, a cosa serva e soprattutto quanto costa tale tipologia di esame? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima“, affermava José Saramago. Gli occhi, in effetti, sono considerati lo specchio dell’anima, in quanto in grado di mostrare le nostre emozioni e paure.

Ma non solo, gli occhi ci permettono di vedere cosa ci circonda e volgere così uno sguardo più ampio al mondo. Per questo motivo è fondamentale prendersi cura dei propri occhi ed effettuare quando opportuno una visita oculistica. Ma in cosa consiste e quanto costa? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Visita oculistica per adulti e bambini, a cosa serve: tutto quello che c’è da sapere

Con il termine visita oculistica si fa riferimento ad un esame volto a valutare le capacità visive e le funzionalità degli occhi e delle relative parti. In questo modo è possibile scoprire l’eventuale presenza di disturbi, patologie o fattori di rischio. Tra questi ad esempio si annoverano il diabete o l’ipertensione che possono, con il trascorrere del tempo, compromettere la vista.

Si tratta di un tipo di esame particolarmente importante e utile, perché permette di definire lo stato di salute degli occhi e soprattutto misurarne la capacità visiva da diverse distanze. Nel caso dei bambini, inoltre, consente di verificare il corretto sviluppo dell’apparato oculare.

A tal proposito l’Associazione Internazionale per la Riabilitazione Visiva dell’Infanzia consiglia di effettuare una visita già verso i sei mesi di vita. Si rivela, poi, opportuno fare ulteriori visite in concomitanza con i passaggi tra i vari gradi scolastici, ovvero scuola materna, elementari e medie. Questo perché bimbi e ragazzi cambiano ritmo di vita e questo può incidere anche sugli occhi.

Visita oculistica per adulti e bambini, campanelli di allarme e quanto costa

Ovviamente è opportuno svolgere una visita oculistica anche nel caso in cui vi siano dei campanelli di allarme. Tra questi, ad esempio, si annoverano arrossamento degli occhi, lacrimazione abbondante o assente e pupille bianche. Ma non solo, frequenti cadute, necessità di avvicinarsi eccessivamente per guardare gli oggetti e mal di testa.

L’oculista provvederà quindi ad effettuare tutta una serie di test grazie a cui raccogliere i dati necessari per fare la diagnosi. In presenza di patologie prescrive una terapia ad hoc oppure consiglia di effettuare ulteriori approfondimenti. Se rileva disturbi della vista che necessitano di una correzione con lenti, invece, indicherà quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

È sufficiente dedicare mezz’ora del proprio tempo per effettuare una visita oculistica e prendersi cura dei propri occhi. Il tutto per un prezzo, presso le strutture private, pari mediamente a circa 100 euro.

Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici o pubblicazioni su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi.