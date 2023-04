Attacchi di panico, sconfiggerli è possibile: i trucchi che in pochi conoscono

Sconfiggere gli attacchi di panico è possibile, grazie a questi trucchi. Ecco di quali si tratta e come fare.

Gli attacchi di panico possono essere davvero terrificanti, per questo motivo è bene sapere come fare per sconfiggerli. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“Le persone che soffrono di problemi come il panico, di fatto, vanno in panico all’idea di andare in panico. È il fatto stesso di pensare al problema, ad alimentarlo. In altre parole, il problema più grosso non è il problema originario, ma il problema che si ha con quel problema. La chiave sta nello spingere le persone al punto in cui non gli importa più di avere quel problema“, affermano Richard Bandler e Owen Fitzpatrick.

Sono molte, purtroppo, le persone che si ritrovano almeno una volta nel corso della propria vita alle prese con un attacco di panico. Una situazione indubbiamente poco piacevole che può giungere da un momento all’altro, senza alcun preavviso. Ma come fare a sconfiggere gli attacchi di panico? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

Attacchi di panico, sconfiggerli è possibile: ecco come fare

Fiato corto, tremolio, sensazione di collasso improvviso e pensiero che sia giunta la fine. Soffrire di attacchi di panico può essere davvero terribile, per questo motivo è importante sapere come comportarsi per sconfiggerli. Ebbene, in tali circostanze è fondamentale, innanzitutto, dare la giusta importanza ai sintomi.

Secondo molti studiosi, infatti, è la percezione stessa dei sintomi a rivelarsi una delle principali cause degli attacchi di panico. Questo perché con la mente si può iniziare a temere il peggio. In tale ambito, pertanto, può rivelarsi utile fare una lista delle circostanze che provocano uno stato di panico e cercare di capire come fare per affrontare al meglio tali situazioni.

Ma non solo, è fondamentale avere un approccio razionale ed evitare ogni forma di catastrofismo. Si invita, inoltre, ad imparare a fare degli esercizi di respirazione per ridurre la sensazione di ansia. Quando ci si trova alle prese con un attacco di panico, inoltre, può essere di aiuto distogliere la concentrazione.

È sufficiente lavarsi il viso o comunque pensare ad altro per sentirsi subito meglio. In caso di necessità, inoltre, può rivelarsi opportuno chiedere un aiuto a degli specialisti che saranno in grado di fornire consigli utili per sconfiggere gli attacchi di panico, in base alle proprie condizioni personali.

Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici o pubblicazioni su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi.