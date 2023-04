Colesterolo alto? Se consumi regolarmente questi 3 frutti puoi diminuire il rischio

Esistono dei frutti che hanno delle grandi proprietà nutritive e benefiche, in grado di aiutare il nostro organismo a prevenire il colesterolo alto. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Il colesterolo alto è una delle patologie più diffuse nel vecchio continente. Sono tantissime infatti le persone che ne soffrono.

Si tratta oltretutto di un disturbo che può avere tantissime cause. Molti non lo sanno, ma anche a causa di un eccessivo stress a volte i livelli di grasso nel nostro sangue possono aumentare.

Tra i fattori principali c’è poi la sedentarietà. Risulta quasi ovvio come uno stile di vita in cui si fa pochissima attività fisica, e si passa la maggior parte della giornata in casa restando seduti, spesso a causa del lavoro, non può che far aumentare nel tempo il colesterolo.

Anche se spesso questo accade, per i più fortunati, con variazioni minime nel livello del colesterolo di cui spesso, senza esami specifici, nemmeno ci si accorge. Così anche un consumo eccessivo di alcolici, nel caso in cui perdura nel tempo, può portare alla lunga a sviluppare questa patologia.

Colesterolo alto, perché il regime alimentare può risultare decisivo nella prevenzione

E anche se non tutti lo sanno, il regime alimentare che decidiamo di seguire può avere un ruolo fondamentale nella prevenzione di questo disturbo. Esistono infatti alcuni alimenti che molto più di altri, aiutano a prevenire la sua comparsa se consumati regolarmente. Uno dei frutti più indicati in assoluto, è sicuramente il pompelmo.

Si tratta infatti di un frutto che si distingue dagli altri per una maggiore concentrazione di vitamina A, C, e di due potenti antiossidanti, licopene e betacarotene, molto importanti nel mantenere sotto controllo i livelli di grasso nel nostro sangue.

Le mele sono un frutto con tante proprietà nutrizionali utili nella prevenzione

Anche l’avocado possiede delle proprietà nutrizionali che lo rendono ideale da consumare per chi soffre di colesterolo alto. Stesso discorso per le mele, e in questo caso sarebbe consigliabile anche mangiare la buccia. Perchè? le mele contengono un numero molto alto di polifenoli, che hanno un ruolo determinante nell’evitare la formazione di grasso nel sangue.

Nella prevenzione per il colesterolo alto, è poi importante precisare una cosa. Consumare questi tre frutti può risultare inutile, se non diminuiamo in modo decisivo il nostro consumo di carne. Il grasso bianco di molti tipi di carne, è infatti uno di quelli che tende a restare più a lungo nel nostro sangue, molto difficile da smaltire. È naturalmente una vera dieta in grado di aiutarci nella prevenzione a certe malattie, passa anche, e forse soprattutto, dagli alimenti a cui purtroppo dobbiamo rinunciare.