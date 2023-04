Migliori eSIM di aprile: ma sappiamo davvero cosa sono?

Oggi vogliamo presentarvi le migliori eSIM di aprile, ma prima di tutto scopriamo di cosa si tratta e a cosa serve.

Nell’ultimo periodo si stanno diffondendo le eSIM, si tratta di una nuova tecnologia che riguarda gli utenti di telefonia mobile italiana. Sebbene questa tecnologia si sia ampiamente diffusa negli altri paesi, sono negli ultimi tempi sta prendendo piede anche in Italia.

Le eSIM sono delle schede digitali che hanno le medesime caratteristiche di una scheda fisica come un codice univoco di identificazione e un sistema di sicurezza PIN e PUK. Tuttavia, sotto altri aspetti le eSIM sono migliori perché permettono di avere a disposizione due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, ma soprattutto non possono essere perse, non possono danneggiarsi o smagnetizzarsi. In ultimo, ma non per questo meno importante, le eSIM sono più ecologiche.

Insomma, la scheda digitale sembra essere la nuova frontiera della telefonia mobile. Scopriamo quali sono le migliori proposte eSIM di aprile.

Migliori eSIM di aprile: scopriamo come funzionano

Le eSIM sono schede digitali, che possono essere scaricate direttamente sullo smartphone come un qualsiasi altro file. Per scaricarle è sufficiente inquadrare un apposito Qr Code con la propria fotocamera.

In ogni caso, le modalità con le quali è possibile scaricare la SIM digitale cambiano da operatore ad operatore. Infatti, alcuni operatori preferiscono, al QR Code, un codice da inviare all’utente tramite email. Se, invece, l’acquisto avviene in negozio, il codice è stampato su un talloncino di carta.

Al pari delle schede fisiche, anche le eSIM presentano diverse caratteristiche sia in termini economici che di servizi disponibili.

In ogni caso ricordiamo che tutti i più importanti operatori di telefonia – come Tim, Vodafone, Wind Tre, Verymobile e Spusus – mettono a disposizione schede digitali.

Per ora le eSIM non rientrano ancora tra le proposte di operatori come Iliad, Fastweb, PosteMobile,ho. Mobile e Kena Mobile.

Scopriamo quali sono le migliori offerte del mese

Le migliori proposte del mese

Tra le migliori proposte del mese segnaliamo:

Spusu 70 di Spusu, con minuti illimitati, 70 GB in 4G+ al prezzo mensile di €5,98.

con minuti illimitati, 70 GB in 4G+ al prezzo mensile di €5,98. TIM Power Supreme Web Easy , con minuti illimitati 150 GB in 4G e una promozione che prevede il primo mese gratuito e successivamente un prezzo mensile di €7,99.

, con minuti illimitati 150 GB in 4G e una promozione che prevede il primo mese gratuito e successivamente un prezzo mensile di €7,99. TIM 5G Power Famiglia offre minuti limitati in 5G con TIM unica Power, altrimenti 5 GB. Anche in questo caso il primo mese è gratuito. Successivamente il prezzo mensile di €9,99.

offre minuti limitati in 5G con TIM unica Power, altrimenti 5 GB. Anche in questo caso il primo mese è gratuito. Successivamente il prezzo mensile di €9,99. TIM Young (solo under 25) con minuti illimitati 100 GB in 5G con Tim ricarica automatica. Il primo mese gratuito. A partire dal secondo mese il prezzo mensile è di 9,99 euro.

(solo under 25) con minuti illimitati 100 GB in 5G con Tim ricarica automatica. Il primo mese gratuito. A partire dal secondo mese il prezzo mensile è di 9,99 euro. TIM 5G Power Smart offre minuti illimitati, 5 GB in 5G con Tim ricarica automatica. Il primo mese gratuito, poi €14,99 al mese.

Anche VeryMobile mette a disposizione una eSim da acquistare online a costo zero sostituendo una SIM fisica. I nuovi clienti hanno la possibilità di scaricare la scheda digitale inquadrando il QR Code, inviato tramite email di riepilogo. Mentre la Vodafone prevede un costo di €1, per scaricare una eSIM che può essere abbinato a qualsiasi attività mobile dell’operatore.

Wind Tre, invece, prevede il pagamento di €10 per avere una eSIM. Anche in questo caso l’acquisto deve avvenire online. Tuttavia, se la eSim ha lo scopo di sostituire una SIM classica, il costo da sostenere è di €15. Una delle sue offerte più interessanti si chiama Di Più Full 5G e prevede minuti illimitati, più 50 minuti verso l’estero, 200 sms e 100 GB per navigare in 5G. L’offerta è attivabile al costo di 14,99 euro al mese.