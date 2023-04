Bollette luce e gas, arrivano le offerte di Posta Energia: ecco in cosa consistono

Poste Italiane ha deciso di fare ufficialmente il suo ingresso anche nel mercato dell’energia con Poste Energia. Ecco come funziona.

Importanti novità in arrivo nel mondo dell’energia. Poste Italiane, infatti, ha fatto il suo debutto con una proposta 100% green per gas e luce, con prezzo bloccato per un determinato periodo di tempo. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti al mese di aprile 2023 e ancora ci ritroviamo a dover fare i conti con alcuni vecchi strascichi dell’anno passato. Lo sanno bene, purtroppo, le tante famiglie che per via dell’aumento generale dei prezzi non riescono a sostenere le varie spese.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono importanti novità da Poste Italiane che ha fatto il suo debutto con una proposta 100% green per gas e luce, con prezzo bloccato delle bollette per un determinato periodo di tempo. Ma in cosa consiste? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bollette luce e gas, arrivano le offerte di Posta Energia: tutto quello che c’è da sapere

In un’epoca come quella attuale, segnata da un preoccupante aumento dei prezzi, non può passare inosservata l’ultima novità che giunge da Poste Italiane. Quest’ultima, infatti, ha deciso di fare il suo debutto nel mondo dell’energia, con prezzi bloccati sia per luce che per gas fino a 24 mesi, a prescindere dai consumi. Dopo dodici mesi, inoltre, la rata viene adeguata ai consumi.

Entrando nei dettagli, così come si legge sul sito di Poste Italiane: “Se durante l’anno di fornitura hai pagato di più rispetto all’energia che hai consumato, hai diritto ad un rimborso e potrai scegliere se usarlo per abbassare la nuova rata o se riceverlo in accredito sul Conto BancoPosta o sulla Carta Postepay Evolution. Se hai pagato di meno, distribuiremo l’importo ancora dovuto nelle rate dei 12 mesi successivi”.

Sempre grazie a Posta Energia, inoltre, è possibile optare per un pagamento con bolletta a rata fissa, mensile e costante per 12 mesi, calcolata sul consumo annuo del singolo cliente. Per quanto riguarda i costi, sempre come si legge sul sito di Poste Italiane:

“ Offerta Luce (Condizioni economiche valide fino al 09/05/2023) Prezzo componente energia monorario (comprensivo di perdite) 0,2475€/kWh bloccato per 24 mesi Prezzo componente commercializzazione e vendita (PCV) 69,1721€/anno

Offerta Gas (Condizioni economiche valide fino al 09/05/2023) Prezzo componente materia prima gas 0,894€/Smc bloccato per 24 mesi Prezzo componente commercializzazione e vendita fissa (QVD fissa) 63,36€/anno Prezzo componente commercializzazione variabile (QVD variabile) 0,007946€/Smc”.



Prima di attivare il servizio è possibile comunque chiedere un preventivo, senza vincolo. In questo modo è possibile valutare bene la proposta e decidere se adatta o meno alle proprie esigenze.