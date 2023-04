Vuole comprare una Ferrari, ma i venditori gli ridono in faccia: quello che succede dopo è sorprendente

Ha destato scalpore la storia di un uomo che, recatosi in una concessionaria per comprare una Ferrari, si è visto deridere dai venditori. Ecco cosa è successo.

Intenzionato a comprare una Ferrari, un uomo ha dovuto fare i conti con un atteggiamento alquanto inaspettato da parte dei venditori. Ma cosa è successo? Entriamo nei dettagli e vediamo come è andata a finire questa storia che ha un finale davvero incredibile.

Lavoro, spesa settimanale, scuola dei figli e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tante le volte in cui utilizziamo l’auto per raggiungere un luogo di nostro gradimento. Si tratta, d’altronde, di un mezzo di trasporto senz’ombra di dubbio molto utile, grazie al quale potersi spostare facilmente da un posto all’altro.

Non tutte le macchine, però, sono in grado di sfoggiare lo stesso fascino. Ne è un chiaro esempio la Ferrari che continua ad essere il sogno, nella maggior parte dei casi purtroppo proibito, degli italiani. Particolarmente ambita, proprio la Ferrari è stata protagonista di una vicenda che ha davvero dell’incredibile. Ma cosa è successo? Entriamo nei dettagli e scopriamo assieme.

Vuole comprare una Ferrari, ma i venditori gli ridono in faccia: cosa è successo

Abbiamo già trattato della Ferrari utilizzata per fare un esperimento sociale che mostra come, ancora oggi, l’abito fa il monaco. Una situazione che, purtroppo, si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare. Lo sa bene un signore che, recatosi presso una concessionaria per acquistare proprio una Ferrari, si è visto deridere dai venditori. Ma cosa è successo?

Ebbene, protagonista di questa vicenda è il signor Andrea Vettori, un contadino che, qualche anno fa, ha ereditato una consistente somma di denaro dallo zio. Una vera e propria manna dal cielo, in seguito alla quale il signore ha voluto realizzare un suo sogno, ovvero quello di acquistare una Ferrari.

Nonostante non avesse la patente, ha così deciso di recarsi presso una concessionaria di auto di lusso a Prato per comprare una meravigliosa e potente Ferrari F430. Abituato a lavorare nei campi, si è recato in concessionaria senza neanche cambiare i vestiti. Alla sua vista i venditori hanno pertanto pensato che il contadino non potesse in realtà permettersi una macchina del genere.

Non hanno così preso sul serio le sue richieste. Se tutto questo non bastasse, gli hanno addirittura riso in faccia. Una situazione indubbiamente poco piacevole per l’ereditiere che ha così deciso di mostrare loro di avere a disposizione il denaro necessario ad acquistare la Ferrari dei suoi sogni.

A quel punto i venditori hanno smesso di ridere e si sono dovuti ricredere. Anzi sono subito diventati molto cordiali e accompagnato il contadino a vedere l’auto che poi ha comprato. Una bella rivincita per l’ereditiere, la cui vicenda dimostra come molto spesso l’apparenza possa trarre in inganno.