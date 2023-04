Intesa San Paolo, avviso inquietante a tutti i clienti: state perdendo i vostri soldi

C’è una nuova truffa online che colpisce i clienti di Intesa San Paolo facendo leva sul rischio di chiusura o svuotamento dei conti correnti.

Sappiamo che le truffe bancarie sono in costante aumento. Basti pensare che tra il 2020 e il 2021, in Italia, si sono registrate 77.621 truffe online.

Ciò vuol dire che circa 1,3 persone su mille è vittime del Cyber crimine. I dati appena riportati sono stati comunicati da Altroconsumo, che ha segnalato come questi numeri siano in aumento, di anno in anno.

Nello specifico, pare che il nostro paese sia al primo posto in Europa, nella classifica relativa al numero di truffe online perfezionate.

C’è una nuova minaccia che riguarda i clienti di Intesa San Paolo, che fa leva sul rischio di conti svuotati o chiusi.

Appare evidente che è necessario sensibilizzare i consumatori, affinché riescano ad individuare con maggiore consapevolezza i rischi provenienti dalla rete.

Intesa San Paolo: l’ennesima truffa online, l’azienda scrive

La maggior parte delle truffe online che riguardano gli istituti finanziari o bancari fanno leva sull’ansia dei correntisti di perdere il proprio denaro. Per questo motivo, basta far credere al cliente che i propri soldi sono in pericolo per farli cadere nella rete.

Ormai ci sono diversi metodi che possono essere applicati per apportare a termine queste cyber-truffe.

Tramite il sistema di Phishing, i Cyber criminali riescono a far credere ai malcapitati di essere una banca o un istituto di credito utilizzando email, SMS o chiamate.

Usano questo sistema, l’intenzione dei criminali online è quello di entrare in possesso di user e password per accedere alle piattaforme di home banking e svuotare i conti. È proprio con questo sistema che si sta consumando l’ennesima truffa online per i clienti di Intesa San Paolo.

L’ultimo caso di truffa

C’è un ultimo caso di truffa ai danni dei clienti di Intesa Sanpaolo che hanno denunciato di aver ricevuto messaggi principalmente tramite email. A quanto pare i Cyber criminali avrebbero comunicato, tramite una finta email proveniente dal gruppo bancario, la possibilità di bloccare improvvisamente il conto. In particolare, ai clienti è stata notificata la possibilità che le funzionalità dell’app di Home Banking fossero modificate, impedendone l’accesso all’user.

Si tratta di un messaggio fake che ha lo scopo di indirizzare il cliente, che cade nella trappola, verso un sito tramite un link inserito nel messaggio.

In sostanza, i criminali allarmano l’utente, in merito alla possibilità che il conto venga bloccato, e poi forniscono una soluzione. Generalmente, la soluzione in questione consiste nell’inserire nuovamente nome user e password. Tuttavia, così facendo, il cliente fornisce spontaneamente queste informazioni ai malfattori, che potranno utilizzarle per accedere alla piattaforma di Home Banking e svuotare il conto.

Purtroppo, l’email da cui parte la truffa è davvero ben fatta e sembra proprio provenire dal gruppo Intesa San Paolo. Ma non è così.

Come proteggersi dal Phishing

Per difendersi dal fenomeno Phishing, lo spiega la stessa Banca Intesa San Paolo sul sito aziendale, è necessario imparare a tutelare le proprie informazioni. Inoltre, è bene ricordare che i messaggi o le email di Phishing generalmente hanno un tono allarmistico, con lo scopo di spaventare l’utente.

Per evitare di cadere nella trappola è necessario seguire poche semplici regole: