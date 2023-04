I titolari di Legge 104 possono beneficiare, in determinati casi, di particolari agevolazioni in caso di acquisto di un’auto elettrica. Ecco di quali si tratta.

Buone notizie per i titolari di Legge 104 che, in determinati casi e in possesso di certi requisiti, possono acquistare un’auto elettrica beneficiando di importanti agevolazioni. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cibo, abbigliamento, bollette di luce e gas, tempo libero e tanto altro ancora. Sono davvero tante le cose con cui ci ritroviamo puntualmente a dover fare i conti e che portano, nella maggior parte dei casi, a dover mettere mano al portafoglio. Molti, in effetti, sono i costi che vanno ad incidere sul bilancio di ogni nucleo famigliare. Tra questi si annoverano anche quelli per l’automobile, come ad esempio carburante e bollo auto.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che i titolari di Legge 104 possono beneficiare, in determinati casi, di importanti agevolazioni in caso di acquisto di un'auto elettrica. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Legge 104, è possibile acquistare un’auto elettrica: occhio alle agevolazioni

Ogni anno tutti gli automobilisti devono fronteggiare tutta una serie di spese che impattano, inevitabilmente, sul bilancio famigliare. A tal proposito è bene sapere che i soggetti portatori di gravi disabilità che possono beneficiare della Legge 104 hanno diritto all’‘esenzione del bollo auto e dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà.

Entrando nei dettagli, l’acquisto di un veicolo con legge 104 è previsto solo per determinate categorie di disabili gravi. Ovvero:

non vedenti e sordi;

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

disabili con ridotte o impedite capacità motorie;

caregiver che prestano assistenza e hanno a carico persone con le disabilità poc’anzi citate.

Legge 104, è possibile acquistare un’auto elettrica: cosa c’è da sapere

Ma non solo, i soggetti interessati devono rispettare dei limiti reddituali. Se il disabile è fiscalmente a carico di un suo familiare, quest’ultimo può, anche lui, beneficiare delle varie agevolazioni. Tra queste si citano Iva agevolata al 4%, a patto che l’acquisto venga effettuato presso una concessionaria, e detrazione del 19% sulle spese di acquisto.

Entrando nei dettagli, così come riportato anche da Informazione Oggi, una persona per essere considerata a carico deve avere un reddito personale inferiore a 2.840,51 euro. Tale soglia aumenta fino a 4 mila euro se il soggetto ha meno di 24 anni. In ogni caso, per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di un’auto elettrica con legge 104, è importante sapere che riconosciute solo nel caso in cui il mezzo abbia una potenza inferiore a 150 kW.

Per quanto riguarda gli altri tipi di mezzi, la cilindrata massima è di 2.000 cm³ se il veicolo è a benzina. Fino a 2.800 cm³, invece, se si tratta di un veicolo a diesel. Oltre al rispetto delle cilindrate poc’anzi citate, per accedere alle varie agevolazioni è necessario che il mezzo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con disabilità.