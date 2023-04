Carte di credito usa e getta, come funzionano e perché sono così convenienti

Le carte di credito usa e getta sono una soluzione che sempre più italiani scelgono per i loro acquisto online e offline. Vediamo nel dettaglio come funzionano, quali sono le loro caratteristiche e i loro costi.

Le carte di credito usa e getta sono una particolare tipologia di carte di credito, la cui prima caratteristica è quella di non essere associate e vincolate a nessun tipo di conto corrente, Il credito che si trova al suo interno, inserito tramite una normale ricarica, può infatti essere utilizzato esclusivamente per gli acquisti.

Si tratta dunque di carte che non hanno gli stessi obblighi e vincoli di una normale carta di credito o di bancomat. Non sono oltretutto delle carte nominative, e questo significa che possono essere utilizzate da chiunque, non avendo un intestatario diretto.

Carte di credito usa e getta, come funzionano e quali sono le loro caratteristiche

Ogni carta di credito usa e getta, al momento dell’acquisto, possiede una sua specifica data di scadenza temporale entro cui il consumatore può utilizzarla. Possono essere sia fisiche che virtuale, senza che vi sia nessuna modifica nel loro funzionamento. In alcuni casi, gli istituti di credito che le erogano prevedono anche un piccolo processo di attivazione, con relativa procedura da seguire da parte dell’utente.

Una volta completato tutto l’iter burocratico per il suo ottenimento, la carta di credito usa e getta potrà essere utilizzata dal consumatore per acquisti online e offline senza nessuna difficoltà. Ci sono però alcuni limiti da precisare, che spesso gli utenti non conoscono.

Uno svantaggio di queste carte, è che non è possibile prelevare denaro in contanti

In primo luogo, con una carta di credito usa e getta non è possibile prelevare denaro contante da uno sportello ATM. L’importo che si carica al suo interno inoltre, può essere speso entro il limite della data di scadenza. Di carta prepagate usa e getta ne esistono ormai tantissimi tipi, spesso create ad hoc dalle aziende per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.

È il caso ad esempio di quelle di Netflix o Amazon, nate con lo scopo specifico di agevolare gli utenti negli acquisti fatti sulle loro piattaforme.

Carte di credito usa e getta, non sono previsti costi di sottoscrizione e attivazione

In genere queste carte non prevedono costi per la loro sottoscrizione e attivazione. Spesso sono scelte anche per il fatto che il loro acquisto non vincola l’utente ad intestarsi direttamente la carta. Si tratta oltretutto di carte che non possono in alcun modo essere clonate. Per questo si tratta spesso di una soluzione che i consumatori utilizzano, per avere un metodo più sicuro per effettuare i loro acquisti online.

I rischi infatti di farlo con una carta di credito regolarmente intestata sono noti. Laddove un criminale informatico riuscisse a entrare nell’area acquisto dell’utente, accedendo a quelle carte, potrebbe a quel punto riuscire anche a estorcere le coordinate bancarie del consumatore, svuotandogli il conto corrente.

Perché i consumatori scelgono questa soluzione per acquistare in sicurezza online

Tutto questo non è invece possibile nel momento in cui si utilizza una carta usa e getta per gli acquisti online. Anche laddove infatti l’hacker riuscisse ad entrare nell’area acquisti del cittadino, il massimo che potrebbe fare sarebbe svuotare il credito presente sulla carta, senza però accedere al conto corrente della sua vittima. Un vantaggio non da poco, considerando che il numero delle truffe informatiche su internet per gli acquisti online, è in costante aumento.

Ci sono naturalmente anche degli svantaggi, che il consumatore deve avere ben presente al momento dell’acquisto. Proprio per il fatto che non è associata ad alcun nome, diventa impossibile rintracciare una carta di credito usa e getta nel momento in cui la si smarrisce. Così come non sarà comunque possibile utilizzare per prelevare denaro dal conto.