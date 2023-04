Cambio di residenza online: la guida completa per non commettere errori

By

In molti non sanno che è possibile effettuare il cambio di residenza online. Ecco la guida completa per non sbagliare.

Sentiamo spesso parlare della digitalizzazione dei servizi pubblici. Si tratta di un modo per semplificare alcune procedure. Sotto questo punto di vista il nostro paese è sempre stato flanino di coda dell’Unione Europea. Ma finalmente qualcosa sta cambiando.

Con il passare del tempo aumentano i servizi digitalizzati. In questo modo, si dà la possibilità ai cittadini di effettuare una serie di pratiche e procedure burocratiche stando comodamente a casa propria, utilizzando una comune connessione internet e un dispositivo collegato alla rete.

Anche se l’accelerata vissuta nell’ultimo periodo non ha messo l’Italia in linea rispetto agli altri paesi, si tratta pur sempre di importanti passi in avanti. Basta pensare che nel 2021 sono stati attivati più di 12 milioni di identità digitali SPID. Ci stiamo riferendo all’identità digitale che permette di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione online.

Allo stesso tempo, anche il numero di servizi disponibili in rete è in costante aumento. Dunque, possiamo affermare che il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici continua, anche se a rilento.

Oggi vogliamo parlare della possibilità di cambiare residenza online, ovvero senza doversi recare presso un ufficio anagrafe del Comune di residenza.

Cambio di residenza online: la guida completa

Da qualche tempo a questa parte è possibile cambiare la residenza online. Si tratta di un servizio che si è aggiunto alla lunga lista dei servizi telematici della Pubblica amministrazione.

Grazie a quest’opportunità gli utenti hanno la possibilità di eseguire la procedura in modo comodo e veloce, risparmiando ore ed evitando le file.

Prima della digitalizzazione dei servizi, c’era stato un decreto datato 2012 che aveva accelerato il procedimento relativo al cambio di residenza. Di fatto in tutti i comuni italiani era già possibile il cambio in via telematica. Così facendo si permetteva ai cittadini di ridurre i tempi di attesa ed evitare le lunghe file agli sportelli. Tuttavia, questo procedimento era gestito a livello comunale, dunque si tratta di un servizio diverso rispetto a quello introdotto con la digitalizzazione dei servizi a livello nazionale.

Di fatto, la nuova soluzione digitale per il cambio di residenza utilizza un’unica piattaforma valida per tutti i cittadini.

In sostanza, la piattaforma rappresenta un enorme database che ha raccolto tutte le residenze che prima erano sparse nei quasi 8000 comuni italiani. Dopo aver trasferito tutte le informazioni provenienti dai comuni italiani all’interno di questo enorme database, si è dato il via ad una fase sperimentale di circa due mesi che ha incluso solo alcuni comuni italiani. Terminata la fase sperimentale, il meccanismo è stato esteso a tutti i comuni della penisola italiana.

Tra i comuni che hanno aderito la prima fase ci sono Bologna, Bergamo, Bari, Lecco e così via. In ogni caso, adesso, la procedura telematica è valida per tutti i comuni italiani.

Come utilizzare il servizio

Per accedere al cambio di residenza online è necessario collegarsi al portale dell’anagrafe utilizzando la propria identità digitale SPID, CNS o CIE.

Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata si potrà procedere con l’inoltro della domanda. Successivamente l’utente sarà informato in merito alla lavorazione della domanda, dal Comune interessato, tramite email.

Nella sezione Scrivania è presente una sottosezione dedicata alla residenza dove è possibile dichiarare un cambio di residenza all’interno del comune o con provenienza da un altro comune o dall’estero.

In questo caso, l’utente dovrà cliccare su “Richiedi un cambio di residenza”. Successivamente dovrà cliccare su registra una dichiarazione. Nella pagina successiva l’utente dovrà flaggare la dichiarazione di presa di responsabilità e scegliere se cliccare su:

Nuova residenza

Residenza in famiglia esistente

Cliccando su nuova residenza sarà possibile inserire tutti i dati relativi al comune, alla provincia e all’immobile nel quale si andrà a vivere.