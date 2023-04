Poste Italiane assume, spazio ai diplomati: tutte le info per candidarsi

Una occasione davvero imperdibile, oggi più che mai, parliamo di qualcosa che non bisogna farsi scappare, assolutamente.

Tempi bui, questi, senza ombra di dubbio. Un momento storico molto particolare, che in un modo o nell’altro, nella sua complessa drammaticità quasi non abbiamo sentito arrivare, noi come gli esperti, i massimi esperti che dai vari settori in cui governano pensiero e parola avrebbero dovuto in qualche modo immaginare di anticiparci il tutto. Invece niente. Oggi, tutto è più che mai offuscato dall’incertezza, tutto appare poco chiaro, poco decifrabile.

Gli ultimi mesi ci hanno decritto, volontariamente o meno quello che realmente succede nel nostro paese, sul fronte lavorativo, principalmente. Fino a pochissimo tempo fa, tutto sembrava fermo, bloccato, in qualche modo legato nella peggiore delle tradizioni a tutto ciò che la stessa economia in qualche modo man mano presentava. Economia e non solo, pensiamo al periodo pieno della pandemia, un contesto assolutamente violato, scosso, sconvolto.

Poi nel tempo qualcosa sembra essersi modificata, forse in modo del tutto naturale. Di colpo il lavoro è tornato ad essere disponibile, spinto, certo, anche da specifiche politiche messe in piedi dal Governo precedentemente in carica. Ci siamo dunque di colpo ritrovati immersi in una situazione che vedeva nuovamente la grande richiesta di forza lavoro, praticamente in ogni ambito. Una manna dal cielo per milioni di disoccupati e anche per chi un lavoro di fatto ce l’ha già.

Spesso, infatti, a cercare lavoro sono anche quelli che risultano occupati. A cercare lavoro sono quelli poco soddisfatti delle caratteristiche, del trattamento economico, della stabilità, per intenderci, del proprio lavoro, e allora eccoli partire alla ricerca di una occupazione migliore. Gli ultimi tempi ci hanno mostrato come, ad aprire la porte a nuove assunzioni siano state praticamente tutte le aziende presenti sul territorio, nel settore pubblico o privato.

Abbiamo dunque visto come aziende come Ferrovie dello Stato, Italo, Poste Italiane, ogni tipologia di store presente sul nostro territorio, di azienda italiana o estera, elettronica, cura della casa, sport, ogni settore. Posizioni aperte insomma in tutte queste aziende alla ricerca di nuova forza lavoro e spesso addirittura di nuove figure professionali da lanciare. Porte spalancate, di conseguenza anche nel settore pubblico con specifici bandi di assunzione.

Comune, Regione, enti provinciali, ministeri, enti pubblici, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ogni azienda, ogni struttura pubblica negli ultimi mesi ha praticamente lanciato un bando di assunzione specifico. Corpi armati, forze dell’ordine, il ricambio, insomma, è praticamente richiesto ovunque, cosi come nuove specifiche figure da lanciare nel panorama contesto specifico di riferimento. Le occasioni non mancano. Ultimamente una nuova grande opportunità.

Poste Italiane assume, spazio ai diplomati: il piano assunzioni che da speranza ai candidati

Nuove assunzioni insomma in Poste Italiane, la notizia era più che mai nell’aria ormai da tempo. Corrieri, postini, consulenti, in qualche caso non è richiesta la laurea e di conseguenza quindi l’accesso alle varie posizioni potrebbe essere almeno in teoria molto più semplice. Inoltre, si cerca personale su tutto il territorio nazionale. Milioni di candidati, quindi, andranno a confrontarsi con le varie opportunità messe in campo da Poste Italiane.

Poste Italiane mette in campo il piano di inserimento a tempo indeterminato per quel che riguarda il primo quadrimestre 2023. Il piano assunzioni per i mesi gennaio-marzo 2023 prevedrà infatti la copertura di ben 2mila posti nei servizi postali, 1.656 nel Recapito postale e 337 nei Nodi di Rete. Inoltre, c’è da segnalare che per il periodo di riferimento febbraio-aprile 2023 l’azienda ha individuato un contingente di ben 3500 posti da assegnare all’organico flessibile per quel che riguarda Posta, Comunicazione e Logistica.

Il piano prevede la seguente distribuzione del numero di posti citato in precedenza:

3.088 riguardano il Recapito e 474 i nodi di rete. L’azienda insomma, cosi come riscontrabile attraverso il proprio sito web è alla ricerca di numerose figure, tutte in qualche modo avvicinabili attraverso un primo processo di selezione attraverso il menu “lavora con noi”, presente sullo stesso portale web dell’azienda. Da li le varie scelte di preferenza per le relative selezioni.

Poste Italiane ricerca addetti alla logistica per le seguenti attività: gestione del magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.). Le principali attività sono sintetizzabili cosi come riportato dalla stessa azienda:

• Fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti;

• assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi.

Requisiti

Diploma con votazione minima 70/100;

disponibilità a lavorare su turni (anche notturni);

collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

La sede di lavoro relativa è da intendere principalmente regioni del Centro-Nord Italia (ad es.: Landriano, Piacenza, Milano, Trieste, Bologna, Gorgonzola, ecc.). Inserimento con contratto a tempo determinato, CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merci all’interno di SDA Express Courier.

Altra posizione ricercata riguarda l’ambito retail, parliamo dei team commerciali delle varie direzioni provinciali. Cosa si cerca:

Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento ;

; Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento ;

; Competenze normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD);

per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD); Orientamento al cliente, proattività commerciale ed iniziativa, capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali; capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione; stile comunicativo chiaro e incisivo in grado di veicolare una corretta informazione ed instaurare un clima di fiducia;

Le sedi di lavoro al momento interessate sono: Pavia, Lecco, Busto Arsizio, Cuneo, Trento. Si offre, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Spazio infine, in merito alle prossime assunzioni per la figura del classico “portalettere”. Gli oltre 3 mila posti previsti, fa sapere l’azienda sono così distribuiti a livello nazionale: 772 posti per il Nord Ovest Italia, 291 posti per il Nord Est Italia, 598 posti per il Centro Nord Italia, 407 posti per il Centro Italia, 678 posti per il Sud Italia e 342 posti per la Sicilia.

Numerose le opportunità insomma in un momento molto delicato in cui di fatto si decidono le prossime sorti del nostro paese.