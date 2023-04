Bollette luce e gas, brutte notizie in arrivo: dall’1 aprile cambia tutto

Nei prossimi mesi dovrebbe esserci una riduzione delle tariffe inserite nelle bollette luce e gas. Ma dall’1 aprile cambia tutto.

Ci sono ottime novità in arrivo, sul fronte bollette e luce e gas. Già a partire dal 1 aprile ci sarà una riduzione dei costi per l’energia elettrica e per il gas.

In particolare, secondo le stime dovrebbe esserci una riduzione del 20% sui costi dell’energia elettrica e del 10% sui costi del gas.

Tutto ciò porterà ad una riduzione annuale della spesa media sostenuta dalle famiglie italiane. Con un risparmio complessivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 300 euro all’anno.

Tra le ragioni che hanno influito sulla riduzione delle tariffe di luce e gas c’è sicuramente l’inverno mite che ha determinato una riduzione della domanda. Ma vi è anche un altro aspetto, che ha influito positivamente e che ha a che fare con il mercato delle materie prime. Di fatto, la riduzione del prezzo inizia a monte e coinvolge tutta la filiera, concretizzandosi con un risparmio in bolletta.

Bollette luce e gas: Codacons stima il risparmio per le famiglie

In base alle stime effettuate da Codacons, la spesa media annua per famiglia dovrebbe ridursi di 287 euro. In sostanza, si passerà dall’onere attuale relativo ai consumi di energia elettrica, pari a 1434 euro, ad un costo di 1147 euro.

Per quanto riguarda il gas, invece, il risparmio annuale dovrebbe essere di circa 121 euro a famiglia. Di conseguenza, si passerà da un costo attuale di 1210 euro all’anno a 1089 euro all’anno per ogni famiglia.

A conti fatti, tra il risparmio relativo alla bolletta della luce e quello relativo alla bolletta del gas le famiglie, quest’anno, spenderanno mediamente 400 euro in meno.

Tuttavia, questo risparmio potrebbe essere completamente annullato a causa del ritorno degli oneri di sistema, a partire dall’1 aprile 2023.

Questo fenomeno determina era una risalita dei costi medi sostenuti dalle famiglie di circa 125 euro.

In compenso, per quanto riguarda i consumi di gas, è stato prorogato fino 3 a giugno 2023 il taglio dell’IVA al 5%. Inoltre, per quanto riguarda gli oneri di sistema sui consumi di gas, questi saranno riattivati, e dunque torneranno nuovamente in bolletta, a partire dal 1 luglio.

Come spiegato dal Presidente di Federconsumatori Toscana, Luca D’Onofrio:

“Gli oneri di sistema incidono per almeno il 20% sulla fatturazione delle bollette della luce. È evidente, quindi, che le famiglie dovranno affrontare un aumento dovuto a questo. L’azzeramento degli oneri di sistema è stata la misura che ha consentito di calmierare il costo dell’energia nell’ultimo anno e per questo ci auguravamo che il governo, con il decreto bollette, la prorogasse almeno per tutto il 2023. Cosa che, purtroppo, non è avvenuta”.