Modello 730 versione definitiva 2023, la guida completa: ecco come si compila

Finalmente è stato approvato il modello 730 nella versione definitiva 2023. Scopriamo come si compila senza commettere errori.

Scopriamo quali sono le novità della nuova versione del modello 730 2023. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, integrando tutte le novità previste dal legislatore nel 2022.

Il modello 730 è il documento che serve a dichiarare i redditi percepiti dalle persone fisiche. Tramite questo documento è possibile portare in detrazione o deduzione determinati importi.

Nel nuovo modello 730 approvato per il 2023, troviamo diverse novità e modifiche a partire dalle nuove aliquote di applicazione IRPEF. Inoltre, ci sono novità che riguardano anche le detrazioni per i dipendenti autonomi e per i pensionati, così come la rivisitazione sulle detrazioni per i carichi di famiglia. Considerando che, a partire dal 2022, è entrato in vigore l’Assegno unico universale per tutti gli a carico.

Insomma, ci sono tante novità che riguardano il modello 730 nella versione definitiva 2023. Scopriamo come compilarlo per evitare di commettere errori.

Modello 730 versione definitiva 2023: tutte le novità introdotte dal legislatore

Il nuovo modello 730, quello del 2023, prevede l’applicazione di nuove aliquote per gli scaglioni IRPEF. Dopotutto, con l’approvazione della legge di bilancio 2022 si è provveduto a passare da cinque a quattro scaglioni di reddito. Di conseguenza: due fasce reddituali sono state accorpate.

Attualmente la situazione è la seguente:

Per i redditi fino a 15.000 euro è prevista una liquida del 23%;

Per i redditi compresi tra 15.000 euro e 28 mila euro è prevista l’applicazione di un’aliquota del 25%;

Da 28.000 euro a 50.000 euro di reddito l’aliquota Irpef è del 35%;

Per redditi superiori a 50.000 euro l’aliquota IRPEF di riferimento è del 43%.

Bonus da portare in detrazione

C’è un’altra importante novità che riguarda il modello 730 2023, ovvero la possibilità di portare in detrazione i bonus per le spese di installazione di sistemi di accumulo integrati ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per intenderci, il beneficio fiscale riguarda le spese sostenute per l’acquisto di batteria che immagazzina e conservano l’energia in eccesso, prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Inoltre, è possibile portare in detrazione anche il bonus relativo alle spese sostenute per l’attività fisica adattata alle persone con disabilità oppure dei soggetti affetti da patologie croniche.

È, inoltre, prevista la maturazione di un credito di imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy.

Nel nuovo modello 2023, i contribuenti troveranno anche le detrazioni sui canoni di locazione per l’abitazione principale. Ci stiamo riferendo ad un’altra importante detrazione fiscale, indirizzata in favore di giovani in età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti.

Infine, nel nuovo modello di dichiarazione dei redditi sarà possibile inserire anche le spese sostenute, nel corso del 2022, per l’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.

Ci stiamo riferendo a quei lavori che prevedono la creazione di rampe che facilitano l’accesso alle persone con una ridotta capacità motoria.

Deduzioni fiscali

Una delle importanti novità relative al modello 730/2023 riguarda l’ampliamento della platea dei destinatari delle elargizioni deducibili dal reddito complessivo. In sostanza, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 sarà possibile aggiungere le erogazioni liberali in denaro fino all’importo di 1032,91 euro, a favore dell’associazione “Chiesa d’Inghilterra”. Si tratta di un’associazione che può essere scelta dai contribuenti come destinataria dell’otto per mille dell’IRPEF.

Concludiamo ricordando che il termine di legge per l’invio delle dichiarazioni con modello 730, sia precompilate che ordinarie, è slittato al 2 ottobre 2023, e dal momento che quest’anno il 30 settembre cade di sabato.