Gratta e vinci: il milionario anonimo ringrazia il tabaccaio dei sogni

Si vince in Italia e si vince anche discretamente bene. Ne sanno qualcosa i giocatori che ogni giorno tentano la fortuna.

Oggi più che mai il cittadino è al centro di molteplici dinamiche che vanno in qualche modo a determinare tutti i suoi atteggiamenti. In certi casi, lo stesso italiano, parliamo del nostro paese, chiaramente, si ritrova a dover improntare una modalità di risposta a quelle che possiamo considerare come le avversità della vita, del quotidiano, prendiamo, oggi per esempio, la crisi e tutto ciò che ne deriva. In questo momento la strada sembra essere tracciata.

Il momento attuale descrive un paese più che mai piegato dai danni di una crisi che improvvisamente si è abbattuta sul nostro stesso paese, situazioni impensabili, soltanto qualche mese prima. Succede invece che di colpo, anche prima dell’inizio delle ostilità in Ucraina ci si ritrova con una situazione che passo dopo passo sfugge letteralmente di mano. Oggi il cittadino si scontra ogni giorno con i drammi di un presente che ancora non accetta. Pensiamo, per esempio, a quello che succede ogni giorno anche soltanto immaginando la spesa di generi alimentari da mettere in tavola ogni giorno. Ci troviamo di fronte a uno scenario che ci parla di un aumento sconsiderato dei prezzi in ogni ambito, per ogni prodotto. Per non parlare, poi delle bollette delle utenze di luce e gas, praticamente raddoppiate in un anno. In più, da considerare, tra gli altri, l’aumento dei carburanti, tutti. Ci sono poi i servizi e praticamente qualsiasi tipo di importo, transazione, o qualsiasi altra cosa che riguarda il cittadino. Di conseguenza, il dato di fatto ci parla degli italiani sempre più vicini al gioco. Nessun’altra dinamica, infatti consente, in ogni caso è la verità, di guadagnare potenzialmente cosi tanti soldi nel brevissimo tempo. Parliamo di situazioni assolutamente uniche anche se di certo non del tutto indolori, pensiamo ai rischi legati al gioco.

Pensiamo dunque, di conseguenza a quelli che sono i concorsi a premi maggiormente apprezzati nel nostro paese, quelli che più di tutti intercettano le volontà, i desideri degli stessi cittadini. Il discorso è più che mai semplice, parliamo di Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi abbiamo di fronte il classico concetto di lotteria, quindi il gioco dei numeri sostanzialmente. Concepirli, incastrarli tra loro e puntarci sopra dei soldi sperando nella fortuna benevola.

Per il Gratta e vinci, invece, il discorso è decisamente diverso. In quel caso parliamo della lotteria istantanea, quella che di fatto, in pochissimi secondi ti conferma o meno se hai vinto. Pochi secondi, per l’appunto, tra quando si sceglie il biglietto da grattare e quando si scopre l’esito della giornata. Tutto insomma si conclude in un attimo. In questo caso parliamo di un concorso accessibile a tutti, in ogni luogo e in qualsiasi momento, attenzione, dunque ad abusarne.

Gratta e vinci: a Prato scoppia la festa grazie al premio super da 5 milioni di euro

Proprio al Gratta e vinci è legata l’ultima vincita di un certo livello registrata nel nostro paese. Il tutto ha avuto luogo a Prato, in Toscana. Una vincita da ben 5 milioni di euro grazie al concorso Gratta e vinci, “Miliardario Maxi”. Il biglietto in questione, è stato acquistato presso il bar tabaccheria Coppini di via Bologna. Il titolare dell’attività ha appreso la notizia direttamente da Igt, società che da qualche mese gestisce il Lotto e i Gratta e Vinci.