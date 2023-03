Gratta e vinci, ancora mezzo milione: festa alla tabaccheria dei record

Una nuova entusiasmante vincita che concentra ancora di più lo sguardo su ciò che succede nel nostro paese da qualche mese.

In Italia, oggi, il gioco rappresenta più che mai una vera e propria industria. Lo dicono i numeri, lo dicono quelle che sono le varie interpretazioni dei fenomeni che vedono protagonista il nostro paese, lo dice quella parte di opinione pubblica che osserva, che resta a guardare ciò che succede da molti mesi a questa parte. Una situazione forse unica ma per niente inaspettata. Qualcosa che in qualche modo appartiene a noi stessi in quanto italiani.

In una fase più che mai concitata dell nostra recente storia ci si ritrova a fare i conti con un quotidiano che di certo non intriga e non sarà ricordato per chissà quale tratto positivo o in ogni caso propositivo. Parliamo di giorni in cui ogni sorta di attività, prima usuale, prima agevole, pare essere diventata incredibilmente lontana da quelle che sono le possibilità, economiche soprattutto, degli stessi cittadini. Pensiamo a ciò che succede oggi e immaginiamo una risposta.

Proprio in questi momenti, secondo gli esperti, ma secondo anche quelli che leggono e riflettono su specifici dati, si aprirebbe nel cittadino, una sorta di percorso quasi involontario che conduce esso stesso verso la possibilità di approcciarsi a contesti, certo, molto poco affidabili per certi versi, ma potenzialmente vincenti. Parliamo del gioco, chiaramente. Quello che in alcuni casi appare come la risposta ad ogni problema.

In Italia si gioca e si gioca anche parecchio. I vari picchi si avvertono, si riscontrano, come è giusto immaginare nei momenti di maggiore apprensione, quando c’è crisi insomma, quando le cose faticano ad andare nel verso giusto. Il cittadino si avvicina all’idea che la fortuna possa risolvere ogni cosa. Ecco allora che concorsi come Superenalotto, Lotto e Gratta e vinci, diventano di colpo il faro di speranza che tutti o quasi in quel momento cercavano.

La classica lotteria nel primo caso, numeri, combinazioni, tutto da immaginare, tutto da considerare nei minimi dettagli, immaginando quasi che dietro ogni cosa possa esserci una sorta di discorso razionale. A quel punto poi la scommessa con la potenziale vincita eventualmente da attendere. Nel caso del Gratta e vinci, invece, ci troviamo di fronte a un discorso ben diverso. In quel caso a dominare è l’idea dell’istantaneità del tutto.

Pochi secondi, infatti, tra quando si acquista un biglietto e quando si scopre l’esito della stessa giocata. Pochi secondi per sapere se la tua vita cambia o meno. Migliaia di euro o milioni. In quest’ultimo caso, certo, leader assoluto resta il Superenalotto. 371 milioni di euro l’ultima vincita, record assoluto nel nostro paese per i concorsi a premi. Novanta vincitori grazie ad un sistema Sisal. Una vincita democratica, insomma, lo scorso 16 febbraio.

Gratta e vinci, ancora mezzo milione: a Mondovì una vincita che ha colpito davvero tutti

Nel nostro paese, in quelli che sono gli ultimi mesi, si è registrato un forte aumento di vincite per quel che riguarda nello specifico il Gratta e vinci. Una serie incredibile di successi da mezzo milione di euro che ha praticamente riguardato qualsiasi latitudine italiana. Le cronache, come ultimo evento in ordine cronologico ci raccontano di quanto capitato a Mondovì, in provincia di Cuneo. Anche li, il copione si è in qualche modo ripetuto.

Ancora 500mila euro, ancora un Gratta e vinci insomma. Stavolta il concorso premiato è quello del 100X. Il biglietto in questione, dal taglio di 20 euro, è stato infatti acquistato presso la Tabaccheria da Lorena di corso Italia. Un successo che non ha di certo lasciato indifferenti cittadini e gestori della stessa attività commerciale. Un successo in qualche modo quasi annunciato andando a vedere le frequenze di vincita, in quel preciso luogo, delle ultime settimane.

La signora Lorena Bua, proprio in merito a quanto accaduto, ha cosi raccontato a una testata giornalistica locale: “É la vincita più alta da quando abbiamo la tabaccheria”. Parliamo, infatti, in questo caso della terza diversa gestione per la tabaccheria in questione. Prima il nonno, poi la madre della signora Lorena e poi lei stessa titolare dell’esercizio commerciale da circa 8 anni. “É un periodo di vincite questo – continua la signora Bua – nelle ultime settimane ci sono state infatti altre due vincite di 17 mila e 24 mila euro“.

Vincere, negli ultimi tempi è insomma diventato qualcosa di molto più serio, per certi versi. Si immagina, associata alla vittoria, una condizione che di certo tende a spazzare via crisi, preoccupazioni e problematiche varie. Proprio questa associazione, chiaramente da speranza, induce a realizzare una risposta diversa a tutto ciò che si potrebbe immaginare come reazione logica alla crisi. Il sogno, la speranza di un bottino da conquistare e mettere da parte per superare ogni sorta di avversità e starsene tranquilli e sereni per il resto dei giorni a ricordare soltanto, al massimo, quello che più che mai passerà alla storia come un bruttissimo periodo delle nostre vite.