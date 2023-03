Aziende alimentari: la classifica dei “Paperoni” d’Italia, vincono le caramelle

By

In Italia c’è un importante tradizione culinaria, ma quali sono le aziende alimentari più ricche del bel paese? Ecco la classifica.

Di recente, nella prestigiosa rivista Forbes ha stilato la classifica delle aziende più ricche del settore food and beverage.

La graduatoria ha preso in considerazione 202 aziende del settore. Al primo posto troviamo l’attività imprenditoriale del cinese Zhong Shanshan. Ma chi sono i Paperoni d’Italia? Quali sono le aziende alimentari italiane più ricche?

Aziende alimentari: chi sono i miliardari del cibo?

In Italia c’è un importante tradizione culinaria che ha determinato la nascita di aziende storiche del settore food and beverage. Si tratta di attività imprenditoriali che, nella maggior parte dei casi, nascono come piccole attività di famiglia che, successivamente, grazie alla bravura e all’intuizione dei loro fondatori, si sono sviluppate fino a diventare delle aziende trainanti del settore.

Lo sviluppo di queste aziende è stato tale da trasformare i loro fondatori e i loro eredi in miliardari del cibo.

In Italia, a guidare la classifica dei “Paperoni” delle aziende alimentari c’è Giovanni Ferrero. Oltre ad essere una delle aziende più prolifiche d’Italia e anche una delle più importanti d’Europa. Non a caso il signor Ferrero è uno degli uomini più ricchi del vecchio continente.

Dunque non stupisce scoprire che la prima azienda italiana a figurare nella classifica stirata di Forbes ci sia proprio il gruppo Ferrero, con un patrimonio stimato di 35 miliardi di dollari.

L’attività della multinazionale fondata dai due fratelli Pietro e Giovanni Ferrero ad Alba è un vero e proprio orgoglio del made in Italy. Basti pensare che, lo scorso anno, nel 2022, la famiglia Ferrero aveva superato Zuckerberg nella classifica dei più ricchi del mondo.

Tornando alla classifica stilata da Forbes in merito alle aziende alimentari più ricche, secondo posto troviamo Luca Garavoglia, il presidente del gruppo Campari che, come ha rivelato la rivista statunitense di economia, ha un patrimonio stimato di 4,2 miliardi di dollari.

Al terzo posto della classifica food and beverage made in Italy troviamo due fratelli Augusto e Giorgio Perfetti fondatori del marchio Perfetti Van meller. Si tratta di uno dei giganti del settore delle caramelle e dei chewing gum che gestisce marchi come Mentos, Goleador, Golia e Chupa Chups. Attualmente il loro patrimonio stimato è di 4 miliardi di dollari.

Al quarto posto della classifica troviamo finalmente una donna. Si tratta di Alessandra Garavoglia che possiede il 24% di Campari e vanta un patrimonio di 3,5 miliardi di dollari.

Subito dopo la Garavoglia, al quinto posto, troviamo Maria Franca Pizzolo, la madre di Giovanni Ferrero con un patrimonio di 2 miliardi di dollari.

In sesta e settima posizione troviamo Giulia Capriotti, fondatrice di Esselunga Bernardo e la figlia, Marina, entrambe hanno un patrimonio stimato di 1,5 miliardi di euro. Nello specifico Marina Caprotti è stata inserita anche nella classifica delle donne più ricche d’Italia, all’undicesimo posto.

Come abbiamo visto, a livello internazionale, il primo posto della classifica stilata da Forbes è presidiato dal cinese Zhong Shanshan, patron della Nongfu Spring, con un patrimonio di 57,7 miliardi di dollari. Al secondo posto, invece, ci sono gli eredi dell’impero Mars, il colosso statunitense di barrette di cioccolato e dolci. Jacqueline e John hanno entrambi un patrimonio di 38,3 miliardi di dollari.