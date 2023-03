Monete, una da 2 euro le sotterra tutte: ti offrono 150 mila euro

Una moneta può valere cosi tanti soldi? Certo che si. Lo dicono i contesti specifici, lo dice la realtà dei fatti. Il mondo del collezionismo.

Il contesto collezionistico riserva sempre più sorprese ai numerosi appassionati, che ogni anno riempiono in maniera sempre più folta quello che si potrebbe definire un esercito silenzioso. Tutti insieme per un fine comune. Strappare l’esemplare più prezioso di tutti al legittimo proprietario, per intenderci. Il contesto specifico riserva insomma incredibili momenti di emozione, di esaltazione. Il tutto considerato l’andamento delle specifiche valutazioni.

Negli ultimi anni il contesto in questione ha subito una profonda trasformazione, dovuta in primo luogo al progresso tecnologico e all’innovazione, di conseguenza per quel che riguarda gli specifici processi in questione. Un collezionista, negli ultimi anni ha decisamente mutato il proprio approccio alla passione che lo accomuna e milioni di altri cittadini in giro per il mondo. Oggi, tutto si consuma più che mai in rete. Un traguardo impensabile solo pochi anni fa.

Immaginiamo, dunque come lo stesso specifico contenitore, tutto ciò che gravita intorno a questo specifico universo possa aver subito profondi mutamenti grazie all’avvento di un elemento su tutti, il web. Siti specializzati in collezionismo, per intenderci, piattaforme dedicate al contesto in questione dove è possibile anche acquistare e vendere gli esemplari più ricercati in assoluto. Una rivoluzione insomma che ha travolto ogni cosa possibile e immaginabile.

Oggi il collezionista, l’appassionato, per intenderci ha dunque a disposizione un contesto assolutamente virtuale attraverso il quale è possibile approcciarsi, in brevissimo tempo con tutte quelle che sono le dinamiche riguardanti l’universo specifico del collezionismo, in questo caso parliamo dunque di monete. Pensiamo alla possibilità di reperire informazioni, immagini, comparazioni e chiaramente valutazioni. In più sono anche altri gli elementi di assoluto vantaggio, per intenderci.

Acquistare e vendere esemplari con la massima sicurezza, approfondire rapporti con gli stessi collezionisti in giro per il mondo e tanto altro ancora. La possibilità, per esempio di partecipare ad aste online o in presenza, spesso organizzate dalle stesse piattaforme web. Un mondo di vantaggi quindi, arrivati con la rivoluzione messa in atto dal web. In quanto alle valutazioni dei singoli esemplari, il discorso cambia davvero poco rispetto ai vecchi canoni, mai universali.

Pensiamo all’anno di conio, al soggetto rappresentato, al contesto sociale e politico in quel determinati paese, la tiratura, l’appartenenza eventuale a serie speciali. Inoltre, la presenza di sempre eventuali errori di conio e le condizioni di conservazione degli stessi esemplari. In questo caso specifico andremo a parlare di esemplari di euro, la moneta continentale europea. Una moneta giovane che però ha dalla sua già parecchi preziosi esemplari.

Monete, una 2 euro da 150mila euro: gli esemplari più preziosi in circolazione

Nonostante la giovanissima età, dunque, l’euro è già al passo con le grandi monete della storia europea. Stiamo parlando di valutazioni davvero altissime per uno specifico esemplare dal taglio di 2 euro. Come noto, tali esemplari sono destinati dai paesi dell’unione alle celebrazioni e commemorazioni di personaggi legati alla propria storia o a venti di pari livello, per intenderci. In questo caso parliamo di una vera e propria chicca.

La scoperta in questione arriva dalla versione tedesca di Ebay. Parliamo di un annuncio di vendita di un esemplare da 2 euro belga, di inizio anni 2000 raffigurante il Re del Belgio Alberto. In questo caso parliamo di una annata che possiede, per cosi dire, una bassissima tiratura e di conseguenza gli esemplari di riferimento sono valutati a cifre altissime. Nel caso specifico parliamo di ben 150mila euro, una cifra letteralmente inimmaginabile.

In questo caso è giusto considerare, nel caso in cui si fosse interessati ad approfondire il discorso legato all’acquisto dell’esemplare specifico, il consulto di un esperto del settore. Il tutto per scongiurare l’eventualità di ritrovarsi coinvolti in una delle tipiche truffe del web. Parliamo dei classici raggiri che propongono oggetti non proprio rispondenti alla valutazione richiesta. Il consiglio di un esperto, dunque appare come la migliore delle strade percorribili.

Tra gli esemplari del taglio da 2 euro maggiormente rilevanti all’interno dello stesso contesto collezionistico possiamo inoltre trovare i seguenti:

San Marino 2004 : omaggio a Bartolomeo Borghesi, noto storico italiano distintosi nel campo della numismatica e dell’archeologia. Il suo valore è tra i 130 e i 200 euro.

: omaggio a Bartolomeo Borghesi, noto storico italiano distintosi nel campo della numismatica e dell’archeologia. Il suo valore è tra i 130 e i 200 euro. Vaticano 2005 : 100 mila pezzi coniati per celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. In perfette condizioni di conservazione questo esemplare può valere circa 300 euro.

: 100 mila pezzi coniati per celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia. In perfette condizioni di conservazione questo esemplare può valere circa 300 euro. Germania 2008 : La valutazione di tale esemplare coniato nel 2007 è legato ad un vero e proprio errore di conio. La Zecca tedesca non considerò in una rappresentazione i nuovi paesi aderenti alla comunità monetaria e coniò monete con la versione precedente della cartina geografica. L’errore in questione , oggi, può valere fino a 50 euro.

: La valutazione di tale esemplare coniato nel 2007 è legato ad un vero e proprio errore di conio. La Zecca tedesca non considerò in una rappresentazione i nuovi paesi aderenti alla comunità monetaria e coniò monete con la versione precedente della cartina geografica. , oggi, può valere fino a 50 euro. Principato di Monaco 2007 : Stiamo parlando di uno degli esemplari di euro, dal taglio specifico da 2, più prezioso in assoluto. Coniato in occasione del 25esimo anniversario della morte della principessa di Monaco Grace Kelly , tragicamente scomparsa nel 1982 in seguito ad un terribile incidente stradale. La moneta in questione, immaginata da subito per il contesto collezionistico, dispone infatti di una bassissima tiratura, poche migliaia di esemplari in circolazione. Valore medio di ogni singolo esemplare, ad oggi, circa 3000 euro.

: Stiamo parlando di uno degli esemplari di euro, dal taglio specifico da 2, più prezioso in assoluto. Coniato in occasione del 25esimo anniversario della morte della , tragicamente scomparsa nel 1982 in seguito ad un terribile incidente stradale. La moneta in questione, immaginata da subito per il contesto collezionistico, dispone infatti di una bassissima tiratura, poche migliaia di esemplari in circolazione. Valore medio di ogni singolo esemplare, ad oggi, circa 3000 euro. Città del Vaticano 2005: Nello specifico facciamo riferimento a un esemplare coniato in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, organizzata, per l’appunto nel 2005. Anche in questo caso parliamo di una tiratura mediamente bassa e di una valutazione che ad oggi, considerando un esemplare in perfette condizioni di conservazione, si aggira sui 300 euro.

Esemplari che insomma hanno fatto la storia di questi particolari paesi. Pensiamo a come e quanto tali monete possono in qualche modo parlare di quello specifico territorio, raccontare di quelle che sono le vicende, e non solo. Inoltre, parliamo di valutazioni elevatissime date nella maggior parte dei casi dalle bassissime tirature delle stesse produzioni. I collezionisti, inutile dirlo, impazziscono per tali esemplari e praticamente ogni giorno provano a strapparli ai legittimi proprietari con offerte particolarmente interessanti.

Il mondo del collezionismo mondiale di monete gira insomma a mille, spinto dal web e dai suoi scenari assolutamente innovativi. L’oggetto pregiato, insomma, nel campo delle monete, è di fatto quotidianamente servito.