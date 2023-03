Comprare casa a Roma? Molti lo fanno adesso: cambierà tutto nei prossimi anni, il motivo

Aumentano in questi due anni gli acquirenti che hanno deciso di investire e comprare un immobile su Roma. Il timore per molti è che nei prossimi anni la situazione possa cambiare. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Roma continua ad essere in Italia un punto di riferimento per il mercato immobiliare. A crescere nella capitale non sono infatti soltanto i prezzi degli affitti, che testimoniano come la domanda e l’affluenza da ogni parte d’Italia non sia certo diminuita.

Aumentano infatti anche il numero di contratti di compravendita immobiliare in diverse zone di Roma. Un chiaro segno di come, al di là di tutte le criticità che la città deve affrontare, sono ancora tante le persone che ogni anno fanno di tutto per poter acquistare un immobile all’interno della capitale. I dati a cui fare riferimento, al momento, sono quelli dello scorso anno. Anche se alla conclusione di questo primo trimestre del 2023, dovrebbero essere resi disponibili anche quelli di quest’anno, sul trend di crescita sugli acquisti immobiliari nella capitale.

Comprare cosa a Roma, il report di Nomisma: nel 2022 gli acquisti sono aumentati del 9 per cento

C’è uno studio uscito nel primo semestre dello scorso anno, realizzato da Engel and Volkers, in collaborazione con l’istituto Nomisma, che è ancora di attualità, nel capire qual’è il trend di crescita del mercato immobiliare a Roma, e gli attuali costi per metro quadro. In primo luogo, il report in questione, ha registrato nei primi sei mesi del 2022, una crescita del 9 per cento sugli acquisti di case a Roma.

Lo stesso manager director market di Engels and Vorkel, Helio Cordeiro Teixeira, alla presentazione del rapporto, ha specificato come “Il mercato immobiliare a Roma, in particolare quello residenziale, ha dato dimostrazione di grande di vitalità nei primi sei mesi del 2022, dando seguito alla tendenza di crescita che si verifica dal 2019. La qualità e la quantità della domanda, la volontà crescente di miglioramento della propria condizione abitativa, il timore di un aumento improvviso dei prezzi degli immobili e dei tassi rafforzano l’interesse e la necessità verso il cambio di abitazione”.

Secondo Texeira, alcuni comprano casa adesso nella capitale nel timore che i prezzi salgano ancora

Interessante inoltre, che Texeira, tra le motivazioni che stanno portando alla crescita degli acquisti a Roma per appartamenti e case residenziali, sia anche dovuta a una vera e propria paura che i prezzi possano aumentare a dismisura entro pochi anni.

E dunque ci sono dei cittadini che preferiscono investire adesso, nonostante le difficoltà economiche a cui possono andare incontro, per evitare negli anni a venire di trovarsi di fronte prezzi sugli immobili ormai inaccessibili alla maggior parte dei contribuenti come fascia di prezzo. Nel documento si attesta poi la crescita di acquirenti stranieri nella capitale, in particolar modo francesi e inglesi, un po ‘come sta già avvenendo da qualche anno per Milano.

Comprare casa a Roma, ecco le zone dove costa di più

Naturalmente, i prezzi più alti al metro quadro, riguardano il centro storico della capitale. Le quotazioni attuali fissano un prezzi tra i 3mila euro al metro quadro e i 9mila euro per tutti i quartieri più esclusivi del centro. Il prezzo tende addirittura a salire in zona Prati, dove una casa ristrutturata, può arrivare a costare in un range di prezzo compreso tra i 4.200 euro e i 7mila euro.

Per le abitazioni ristrutturate, le quotazioni vanno da 3.000 euro/mq a 9.000 euro/mq per i quartieri più esclusivi, in linea rispetto al semestre precedente. Nella zona Prati-Vaticano, il range dei prezzi medi varia sensibilmente, tra 4.200 e 7.000 euro per le abitazioni ristrutturate. I costi sono molto simili anche in zona Roma Nord, che continua ad essere ricercata ed apprezzata da tutti gli acquirenti immobiliari della capitale.

Quanto costa un immobile a Roma Ovest?

Per trovare dei costi più bassi e accessibili, bisogna arrivare fino alla zona di Roma Ovest, dove il prezzo di compravendita scende, e si aggira tra i 2.700 euro al metro quadro e i 4.100 euro. Anche la zona sud propone dei prezzi simili al metro quadro molti simili, con le zone di Laurentino e San Giovanni, in cui il prezzo al metro quadro si aggira tra i 2mila e i 4mila euro.