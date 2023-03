I segni che giurano vendetta in amore: attenzione a non tradirli o saranno guai seri

I segni zodiacali pronti alla vendetta in caso di tradimento in amore fanno “paura” ai partner. C’è chi dimentica e chi se la lega al dito.

Altro che romanticismo e comprensione, alcuni segni meditano vendetta una volta finito l’amore.

Prendere con filosofia la fine di un rapporto è impensabile per alcune persone. Dopo anni di progetti, vita condivisa, sorrisi e lacrime, pensare di girare pagina senza conseguenze per chi tradisce è un pensiero inaccettabile per i segni zodiacali che a breve vi diremo. Naturalmente si tratta di vendette “leggere”, più che altro dispetti per far capire che i comportamenti del partner non sono stati perdonati e hanno causato sofferenza. Per quanto si voglia far provare all’altro il proprio dispiacere bisogna sempre ricordare di non superare determinati limiti per non incorrere in denunce e conseguenze gravi. E, a volte, l’indifferenza è la miglior arma per colpire chi si è reso colpevole di tradimento (non necessariamente fisico). Lasciarsi il dolore alle spalle, però, non è semplice soprattutto per i nati sotto alcuni segni zodiacali.

I segni zodiacali che bramano vendetta, iniziamo con il Toro

I nati sotto il segno del Toro sono romantici in una relazione, sono buoni ascoltatori e amanti passionali. Credono fermamente nel rapporto di coppia. L’impegno che mettono per far funzionare la storia è innegabile risultando uno dei segni più fedeli dell’intero zodiaco. Eppure, dovendo scoprire un tradimento si noterebbe subito una trasformazione nel Toro. Inizierebbe ad escogitare il piano di vendetta perfetto per restituire il torto subito. Nessuna via di scampo per il partner.

Incredibile chi difficilmente perdona un tradimento!

Tra i segni più tranquilli dello Zodiaco ci sono i Pesci e l’Acquario. Entrambi sono buoni ascoltatori, empatici e comprensivi. Potrebbero valutare l’idea di perdonare il partner traditore ma qualora la provocazione si rivelasse troppo grande, allora sarebbe la fine. La slealtà non paga e se ne dovranno accettare le conseguenze.

Mai provocare, poi, uno Scorpione. La parola perdono non rientra nel suo vocabolario. Proprio come l’animale vorrà affondare il proprio morso per vendicarsi del torto subito. E concludiamo con i nati sotto il segno dei Gemelli. Normalmente hanno già un carattere non semplice da gestire. Sono teste calde e non amano essere contraddetti. Figuriamoci venire a sapere di un tradimento. Le conseguenze non saranno piacevoli per il partner traditore ma, alla fine, potrebbe venire fuori la comprensione arrivando al perdono.

