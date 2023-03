Il luogo più freddo della Terra? Lo ha scoperto la Nasa, ecco dove si trova

La Nasa ha comunicato di recente di aver finalmente rintracciato il luogo più freddo del pianeta Terra. Vediamo nel dettaglio dove si trova e qual è la temperatura massima registrata.

Il luogo più freddo della Terra? Si trova nell’antartico orientale, e si vive con temperature fino a 93 gradi sotto lo zero. Un clima persino difficile da immaginare, nonostante vi siano nel mondo città come New York, in cui andare sotto lo zero, anche di venti gradi durante l’inverno, è la normalità.

Ma, come ha scoperto la Nasa, di recente, esistono luoghi sul nostro pianeta molto più freddi. L’Agenzia spaziale americana ha inoltre deciso di comunicare questa notizia con una certa ironia, con un tweet sul profilo ufficiale della Nasa: Siete alla ricerca di un posto fresco lontano da tutti per queste vacanze?Il posto più freddo che abbiamo trovato sulla Terra (con l’aiuto dei satelliti) è una cresta elevata sul Plateau antartico orientale. Nel corso di una notte invernale serena, le temperature possono scendere fino a 135 gradi Fahrenheit sotto lo zero”.

Il luogo più freddo della Terra si trova Antartide orientale, perchè le temperature scendono così tanto

Questo accade in quanto nella zona individuata in antartide: c’è una particolare cresta, crinale, che unisce le due cime per circa 620 metri. Questa cresta di norma va raffreddandosi nel tempo, iniziando a irradiare calore verso lo spazio. Un fenomeno che contribuisce in modo decisivo alla creazione di uno strato di aria molto fredda che si va a depositare sopra la neve e il ghiaccio.

Ma come hanno fatto gli scienziati a stabilire che ci troviamo di fronte al punto più freddo di tutto il globo terrestre? In primo luogo sono state analizzate tutte le mappe di temperatura delle varie superfici terrestri, che abbiamo ottenuto negli anni grazie al lavoro di ripresa e rilevazione portato avanti dai satelliti.

Una sorta di registro elettronico sulle temperature del pianeta, che esiste da circa trent’anni. Ed è così che la Nasa è riuscita a scoprire che nei momenti il Plateau antartico orientale, in queste tasche che si sono venute a creare nella cresta, le temperature sono scese più volte a livelli vertiginosi, anche rispetto al restante territorio circostante in Antartide.

Quali sono le città abitate più fredde al mondo?

Naturalmente parliamo di un luogo conosciuto proprio in quanto inabitabile dall’essere umano, che non sarebbe minimamente in grado di proteggere e fronteggiare queste temperature, se non per casi eccezionali, e con un dispendio economico-tecnologico fuori scala.

Ma qual’è invece il luogo più freddo abitato sulla terra? C’è ne sono due in realtà che si trovano molto vicini. Parliamo delle città di Verkhoyansk e Oimekon in Siberia dove circa un secolo fa, sono state registrate temperature molto vicine ai 8 gradi sotto zero.