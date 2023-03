Certificato medico sportivo, quanto costa davvero? Tutte le tariffe

Quanto costa un certificato medico sportivo per l’attività non agonistica? Vediamo insieme quali sono le tariffe attuali.

Tutti i cittadini che decidono di frequentare una palestra, un centro sportivo per il fitness, piscine e strutture similari, sono spesso obbligati a dover presentare, prima di iniziare , il certificato medico-sportivo per l’attività non agonistica.

In realtà non si tratta di un documento obbligatorio per legge, ma sono tantissime le palestre ad esempio in tutta Italia, che ormai lo richiedono, per motivi prettamente assicurativi, come fosse obbligatorio. Si tratta naturalmente di un certificato che ha un costo per il cittadino, e che spesso non è nemmeno bassissimo.

Certificato medico sportivo, ecco chi può redigerlo per legge

Vediamo in primo luogo cosa prevede la normativa vigente e dove può essere rilasciato questo certificato. La normativa prevede infatti che soltanto questi soggetti, sono autorizzati a visitare il cittadini, potendo gli rilasciare un certificato valido

Medico di base o garante del richiedente

Medico specialista in medicina dello sport, e che dunque fa parte della Federazione medico-sportiva del Coni

Queste dunque sono le uniche due entità giuridiche autorizzate a rilasciare certificati sportivi per l’attività non agonistica da esibire nelle strutture in cui lo si richiede.

Ma quanto si paga davvero per un certificato medico sportivo?

Per farci un’idea dei prezzi, possiamo dire che in genere un medico di base, chiede una cifra compresa tra i 40 e i 50 euro per poter effettuare la visita e redigere il certificato in caso di esito positivo. Naturalmente questa è semplicemente una media ponderata, in quanto capita spesso che sul territorio vi siano medici di base che chiedono molto meno, alcuni addirittura dieci euro a vista, e altri invece che in tal senso si fanno strapagare, arrivando a pretendere quasi 100 euro per la visita e il certificato.

Questo perché a differenza di altre prestazioni, il medico di base ha il diritto in questo caso a pretendere che la prestazione sia a pagamento da parte del suo paziente. L’ordine dei medici in tal senso, ha anche la possibilità di proporre dei tariffari consigliati su queste prestazioni, a cui anche i cittadini possono fare riferimento, ma ogni libero professionista è in questo caso libero di fissare il suo prezzo.

Il costo può aumentare se viene richiesto anche un elettroencefalogramma

Alcuni medici inoltre, possono anche richiedere al cittadino, per rilasciare il certificato, di sottoporsi ad un elettrocardiogramma, che sarà naturalmente un costo ulteriore da sostenere. Il costo di questa visita è in genere di 12 euro, anche se è importante ricordare che alcuni contribuenti potrebbero ottenerlo gratuitamente, in quanto fruitori del ticket di esenzione sanitaria.

Vi è anche la possibilità di effettuare un ECG direttamente in farmacia, anche il costo sale in questi fino a quasi raddoppiare. Fare questo esame invece in una struttura clinica privata, può arrivare a costare fino a 35-40 euro.

Quanto costa invece richiedere il certificato sportivo per l’attività non agonistica in un centro di medicina sportiva? In questo caso il costo si attesta tra i 40 e gli 80 euro, ma il costo può aumentare se ad esempio si richiede anche di sottoporsi ad un elettroencefalogramma, arrivando anche a superare i 100 euro.