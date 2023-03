Platinette, quanto guadagna Mauro Coruzzi: cifre e malattia

Quanto guadagna Mauro Coruzzi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Platinette? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Conduttore radiofonico, televisivo e opinionista, Platinette è riuscito a costruire nel corso degli anni una carriere all'insegna del successo.

A rendere tutto ciò possibile, ovviamente, sono i volti del mondo dello spettacolo che entrano puntualmente nelle nostre case per tenerci compagnia. Tra questi si annovera Mauro Coruzzi, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Platinette.

Personaggio del piccolo schermo nostrano particolarmente amato, sono in molti ad essere curiosi di sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio l'importo dei guadagni.

Platinette colpito da ictus ischemico: le sue condizioni

L’agente di Mauro Coruzzi, così come riportato dal Messaggero, ha fatto sapere che il noto artista è stato colpito da un ictus. La vicenda risale allo scorso 14 marzo, quando il noto opinionista televisivo è stato colpito da un malore, in seguito rivelatosi, appunto, un ictus ischemico. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, con le condizioni di Platinette che, come dichiarato dal suo manager: “sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“. Non sono disponibili, al momento, ulteriori informazioni in merito.

Platinette, quanto guadagna Mauro Coruzzi, cifre: le informazioni disponibili

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni di Platinette. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Mauro Coruzzi per ricoprire il ruolo di opinionista presso i vari salotti televisivi porti a casa ben 3 mila euro per ogni ospitata.

Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono, infatti, disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Platinette, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.