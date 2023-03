Il caffè a stomaco vuoto fa male? Arriva la risposta definitiva dalla scienza

Bere il caffè la mattina a stomaco vuoto fa male? In questo articolo abbiamo provato a rispondere a questo quesito. Vediamo cosa ha scoperto la scienza su questa bevanda negli ultimi anni.

Il caffè a stomaco vuoto la mattina fa male al nostro organismo? Fosse davvero così, per tanti italiani sarebbe un vero e proprio disastro doversi confrontare con una scoperta di questo tipo.

In primo luogo perché la nostra nazione è tra quelle che più consumano caffè in tutto il mondo. Parliamo infatti di un’abitudine molto radicata in Italia, e che ci ha infatti resi famoso in tutto il mondo, in particolare per l’invenzione del caffè espresso. Sono tantissimi gli italiani che ogni giorno si svegliano, e spessissimo fanno colazione direttamente con il caffè per svegliarsi senza mangiare nulla.

Caffè a stomaco vuoto, la recente opinione espressa Cryer, medico e ricercatore al Baylor Medical center a Dallas

Quest’anno però è uscito un importante studio scientifico, che si è occupata proprio di fornire una risposta a questo quesito, e stabilire dunque, quanto e se davvero faccia così male bere il caffè a stomaco vuoto di prima mattina. La ricerca è stata finanziata dall’Università di Baylor medical Center di Dallas, e diretta dal dottor Byron Cryer. Si tratta di uno studio che in realtà partiva già da basi consolidate, in quanto è da circa 40 anni che la scienza si occupa di studiare il comportamento del nostro stomaco, nel momento in cui un soggetto ingerisce una bevanda senza aver mangiato prima.

E nel tempo, alcune evidenze hanno rafforzato la tesi secondo cui il nostro stomaco è comunque molto abituato a fronteggiare delle sostanze considerate “irritanti” come il caffè, anche quando non c’è lo scudo di rivestimento creato dal cibo che abbiamo ingerito.

Questa bevanda non è in grado di creare danni oggettivi allo stomaco, e i suoi effetti negativi sono indiretti

Per questo Cryer, interrogato sul tema dal New York Times, ha spiegato che è molto improbabile che una bevanda come il caffè, dannosa certo ma imparagonabile ad esempio al consumo di alcool a stomaco vuoto, possa creare dei veri e propri danni al nostro stomaco, anche nei casi in cui siamo abituati ad ingerirlo appena svegli a stomaco vuoto. certo, si tratta di una bevanda che comunque ha degli effetti indiretti negativi sul nostro corpo, se viene consumato in dosi eccessive.

Il caffè è in grado di infiammare il nostro colon e aumentare la produzione di acido all’interno dello stomaco, se un individuo tende ad abusarne giornalmente. E infatti nessuno studio scientifico è mai riuscito a provare eventuali danni in tal senso che può portare al nostro stomaco, e di studi scientifici su questo, ne sono stati svolti diversi. Basti solo pensare che nel 2024, furono commissionate in diversi continenti, dall’Europa all’Asia,14 ricerche scientifiche che non sono in alcun modo riuscite a dimostrare questa ipotesi.