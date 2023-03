Eurojackpot, la giocata è ancora milionaria: la combinazione vincente

Di questi tempi , immaginare di mettere a segno un colpo milionario, ma non solo, può di certo rappresentare la giusta ipotetica risposta a una fase di grande apprensione come quella che viviamo. Immaginiamo di vestire i panni di chi, milioni di persone, per esempio, in questo momento storico vive il dramma della crisi. La difficoltà di affrontare le spese quotidiane, di districarsi tra i problemi che negli ultimi mesi hanno sconvolto praticamente tutti.

Mettiamoci nei panni di chi ogni giorno lotta contro avversità prima d’ora forse nemmeno mai immaginate. La difficoltà di provvedere alla spesa quotidiana, per esempio. Fare rifornimento alla propria auto, pagare le bollette. Tutti effetti dell’aumento sconsiderato dei prezzi negli ultimi mesi. Una situazione che per l’appunto nessuno immaginava e che invece ha travolti tutti allo stesso modo. Certo, qualcuno ne soffre maggiormente, questo è ovvio.

Problemi mai presi sul serio in considerazione, prima d’ora, ma che proprio oggi rappresentano, nel vero senso della parola, la realtà dei fatti. Come si supera una fase del genere? O meglio quali meccanismi si mettono in campo per immaginare, magari sognando, di superarlo? La verità è che una risposta certa non c’è. Di questi tempi nemmeno l’aiuto dello Stato arriva cosi come chiunque potrebbe immaginarsi.

Ecco allora che il cittadino sviluppa una sorta di resistenza emotiva, psicologica forse. Immagina di risolvere il tutto attraverso un potenziale colpo di fortuna. Ecco allora che entro in ballo il gioco, visto da tutti o quasi come la potenziale risposta a una vita fatta di ben poche soddisfazioni, anche se non sempre, certo. Prendiamo il nostro paese. Tutto è relegato, per modo di dire, ai tre concorsi principali. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci.

Da un lato le storiche lotterie indovina numeri, dall’altra la possibilità di conoscere da subito l’eventuale vincita. Il tutto insomma ruota intorno a questi tre grandi concorsi. In cima ai desideri degli italiani, chiaramente, per entità della potenziale vincita c’è però, giustamente, il Superenalotto. Basta guardare cosa è successo lo scorso 16 febbraio, con il jackpot da 371 milioni di euro finalmente assegnato. Novanta giocate premiate, figlio di un sistema Sisal giocato in tutta Italia, dalla quota singola di 5 euro. Per i vincitori un premio da 4 milioni di euro.

C’è un altro concorso però che negli ultimi tempi sta letteralmente facendo girare la testa ai giocatori di tutta Europa. La prima lotteria continentale, una sorta di consorzio tra enti nazionali che gestiscono le singole lotterie. L’Eurojackpot, oggi è più che mai una realtà e coinvolge numerosi paesi del vecchio continente. L’ultima estrazione, ancora una volta ha assegnato un premio milionario. Il fatto, ormai è diventato più di una gradevole abitudine.

Eurojackpot, la giocata è ancora milionaria: si vince in Germania, Olanda, Spagna e Svezia

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di martedi 14 marzo non ha regalato soddisfazioni plurimilionarie, niente 5+2 insomma. Si vince però grazie ai 5+1 da oltre 1,1 milioni di euro. Soddisfazione, anche per i 5+0 da 126mila euro, mentre i 4+2 portano a casa oltre 4mila euro a testa. Grandi emozioni insomma, cosi come anticipato in Germania, Danimarca, Olanda, Spagna e Svezia. Prossimo jackpot fissato a 48 milioni di euro.

Cosi come anticipato sono ormai numerosi i paesi che partecipano alla lotteria europea. Oltre all’Italia, troviamo infatti Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Montepremi minimo garantito ben 10 milioni di euro. Record di vincita, finora assegnato, 120 milioni di euro.