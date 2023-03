Stress, come liberarsene con il metodo di Marco Mengoni

By

Di recente Marco Mengoni ha rivelato che, per liberarsi dallo stress, utilizza un metodo conosciuto come neuro feedback.

Il metodo neuro feedback è una strategia piuttosto complessa che permette di ottenere un benessere psicologico in un modo decisamente poco convenzionale. Di fatto, per abbassare i livelli di stress e migliorare l’attività cerebrale bisogna utilizzare un elettroencefalogramma e un software.

Il metodo di Marco Mengoni, il neuro feedback, prevede l’utilizzo di strumenti grazie ai quali è possibile allenare il cervello per migliorare il benessere psicofisico.

Scopriamo come funziona e se può essere applicato a tutti

Stress: ecco come liberarsene

Il neuro feedback è un metodo, ormai, consolidato. Grazie ad esso le persone riescono ad auto modulare l’attività del proprio cervello. Per questo motivo anche grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica utilizzano questo sistema per abbassare i livelli di stress e migliorare il benessere psicofisico.

Prima di scoprire in cosa consiste il neuro feedback parliamo del fatto che questa tecnica è stata scelta anche dal cantante, neo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni.

Come egli stesso ha dichiarato, tramite intervista e i social, da circa sette anni segue un percorso di psicoterapia che gli permette di esplorare la sua personalità, imparando ad affrontare difficoltà e ansie.

Cos’è il neuro feedback e in che modo allevia lo stress?

La tecnica conosciuta con il termine di neuro feedback lavora in maniera diversa rispetto alla psicoterapia. In questo caso, infatti, si tratta di una tecnica strumentale che prevede l’uso di un elettroencefalogramma e di un software. Grazie a questi due strumenti è possibile svolgere un vero e proprio allenamento per il cervello che, così, impara a modulare la propria attività.

La tecnica del neuro feedback permette di migliorare la capacità di concentrazione di un soggetto, ma anche di riuscire a gestire in maniera ottimale gli stati di ansia o di stress.

Quello di cui stiamo parlando è un metodo scientifico che rileva, attraverso un encefalogramma, le onde cerebrali in determinate situazioni. Così facendo, il soggetto impara a autoregolarsi svolgendo la medesima attività dei farmaci. Ma, in questo caso, si riesce ad evitare gli effetti collaterali, la tossicità dei medicinali, ma soprattutto a fare un lavoro consapevole su sé stessi.

Ci sono numerosi studi che dimostrano l’efficacia di questo metodo.

Di fatto, grazie al neuro feedback le persone riescono ad imparare a controllare sé stessi gestendo, in maniera efficace, le risposte disfunzionali.

Inoltre, questo metodo, ha la capacità di intervenire su diverse aree cerebrali. Per questo motivo, può essere utilizzato anche per potenziare alcuni aspetti come la memoria o l’attenzione.

Chi può utilizzare questa tecnica?

La tecnica del neuro feedback può essere paragonata ad una sorta di palestra per il cervello. Essa è adatta ad ogni persona e ad ogni fascia d’età. Dopotutto, questo metodo promuove la salute psicologica e le performance cognitive.

La soluzione ideale sarebbe quella di combinare insieme la tecnica del neuro feedback ad un percorso di psicoterapia. Di fatto, questo sistema da solo non sempre riesce a risolvere qualsiasi tipo di problema. Esso può rappresentare uno strumento complementare ad altri trattamenti.