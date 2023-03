Monete, la magica 50 lire che vale 40 mila euro: i collezionisti aspettano che la trovi

Una moneta che ha semplicemente fatto la storia del nostro paese attraverso le sue innumerevoli versioni nel corso degli anni.

A questo punto quello che tutti o quasi si chiedono e come fa una moneta, un oggetto apparente semplice ad arrivare a valere migliaia di euro nel corso degli anni. La stessa domanda spesso è posta dagli appassionati, dai collezionisti che magari, a volte non vedono crescere il valore stesso dei propri esemplari. A questo punto, qualche precisazione in merito è d’obbligo. Il mercato specifico è di per se molto complesso e particolare.

In linea di massima ci si trova quindi, del tutto impreparati nel comprendere quali possano essere le dinamiche portanti di un universo tanto delicato, per certi versi e per l’appunto complesso. Ogni anno milioni di nuovi appassionati valicano la porta del mondo del collezionismo. Da ogni punto del pianeta, appassionati si scambiano esemplari, acquistano e vendono in tutta sicurezza attraverso la rete, coltivano, di fatto quella che per loro è una vera e propria passione, per l’appunto.

La rivoluzione, totale, in questo particolare ambiente, prendiamo come riferimento, per esempio quello riguardante le monete, è scattata dal momento in cui tutto ha preso a passare per il web. Addio, dunque alla vecchia figura del collezionista che va per mercatini dell’usato alla ricerca della preziosa reliquia di un tempo che fu, armato di immancabile catalogo per visionare ogni valutazione. Oggi è il tempo del web è tutto è cambiato.

Oggi con una connessione e qualsiasi dispositivo collegabile alla stessa rete è possibile accedere a milioni e milioni di pagine dedicate a questo incredibile mondo. Dettagli, immagini, descrizioni, valutazioni, tutto a portata di mano con un semplice click. Diverso, cosi come anticipato anche la tipologia di rapporto tra gli stessi collezionisti che sul web, per l’appunto si incontrano e intavolano vere e proprie trattative per quelli che rappresentano i propri gioielli.

Niente, insomma, in questo preciso momento storico, quando si parla di collezionismo è lasciato al caso, tutto è curato nei minimi dettagli. In merito ai criteri di valutazione di una specifica moneta, valgono sempre gli stessi elementi da prendere in considerazione. Attenzione, però, la valutazione di tali elementi non ha sempre valore universale. Per intenderci, una moneta antica, per esempio, non è detto che valga un mucchio di soldi.

Tra i fattori da prendere in esame troviamo quindi la data di conio, le motivazioni che hanno portato quello specifico paese a produrre proprio quell’esemplare. Inoltre, il soggetto raffigurato, nel caso, per esempio di celebrazioni o commemorazioni, la tiratura, l’appartenenza eventuale a serie speciali. Infine, le condizioni di conservazione e l’eventuale presenza di errori di conio, veri e propri difetti di produzione, insomma. In linea di massima, gli elementi da considerare sono insomma questi.

Monete, questo è il momento giusto: la preziosa cavalcata della 50 lire italiana

Tra le monete maggiormente prese in considerazione dai collezionisti di tutto il mondo troviamo senza alcun dubbio quelle appartenenti alla famiglia della vecchia lira italiana. Nello specifico, in questo caso andremo a considerare un esemplare nel dettaglio, quello dal taglio da 50, negli anni vero e proprio punto fermo nel quotidiano di milioni di cittadini. La versione che tutti gli italiani ricordano, perchè rimasta in circolazione fino all’arrivo dell’euro nei primi anni duemila è quella definita Vulcano.

Questa specifica moneta prodotta dal 1950 in poi è caratterizzata per l’appunto dall’immagine del Dio Vulcano che batte il ferro su una incudine da un lato. Sull’altro lato, invece riporta il classico capo che rappresenta, per l’appunto il nostro paese. Non sempre tale esemplare si distingue per valutazioni eccelse, anche se in alcuni casi le valutazioni proposte fanno davvero impazzire i collezionisti di mezzo mondo.

In alcuni casi, per esempio, su specifiche piattaforme di shopping online, su tutte Ebay, si possono trovare esemplari della 50 lire Vulcano in vendita a circa 40mila euro. Il motivo è molto semplice, la presenza di particolari errori di conio che rendono di fatto lo stesso esemplare assolutamente unico al mondo. In merito poi alle versioni dello stesso esemplare di maggior successo, quelle che di fatto oggi valgono di più, possiamo citare le seguenti:

50 lire vulcano di prova del 1950;

versione di prova del 1954;

50 lire di prova del 1953;

50 lire vulcano del 1958, 1959, 1960 e 1961.

Tra gli esemplari citati, quelli che rappresentano di fatto un valore collezionistico piuttosto alto sono quelle prodotte tra il 1958 e il 1961. In questo specifico caso, possiamo parlare, di fronte a specifici elementi, come per esempio lo stato di conservazione dell’esemplare, di valutazioni che sfiorano i 700 euro. Una passione che insomma richiede tempo, sforzi economici non indifferenti e di certo, ogni tanto, tantissime e impagabili soddisfazioni.