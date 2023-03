Anche nel corso del 2023 saranno in molti a poter beneficiare dell’esonero del canone Rai. Ecco chi non deve pagare.

Buone notizie per molte persone che nel corso del 2023 potranno richiedere e beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai. Ma di chi si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

In un mondo sempre più tecnologico come quello attuale, sono davvero tanti gli apparecchi a nostra disposizione. Tra questi si annovera la televisione che ormai è presente in quasi tutte le case. Proprio per vedere la televisione, come risaputo, bisogna pagare il canone Rai.

Tra le tasse più odiate dagli italiani, quest’ultima, ormai da qualche anno a questa parte, viene addebitata direttamente in bolletta, con tanti che si chiedono se sia o meno possibile beneficiare del relativo esonero. Ebbene sì, in determinati casi questo è possibile. Ma chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Canone Rai 2023, arriva l’esonero, ecco chi non deve pagare: tutto quello che c’è da sapere

Sono molte le persone che nel corso del 2023 potranno non pagare il canone Rai. Entrando nei dettagli, stando a quanto si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate: “Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo”.

Soffermandosi sulle persone con un’età superiore a 75 anni, ne hanno diritto coloro che presentano un reddito annuo pari a massimo 8 mila euro. In tutti i casi, è bene ricordare, l’esonero non viene riconosciuto in modo automatico. I soggetti interessati e aventi diritto, infatti, devono provvedere a presentare apposita richiesta attraverso il modulo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Questa operazione può essere effettuata rivolgendosi a un Caf o patronato. In alternativa è possibile inviare apposita richiesta attraverso il servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure inviando una raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Nel caso in cui si desideri optare per la posta elettronica certificata, invece, bisogna inviare la dichiarazione firmata digitalmente all’indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.