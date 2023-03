Stretta sui tabacchi: mai più in vendita al bar? La strada sembra segnata

Una notizia che di certo non farà piacere a milioni di cittadini. Abitudini da cambiare. Almeno è quello che sembra.

Nel nostro paese le cose stanno per cambiare. Almeno cosi sembra stando a quelle che sembrerebbero le intenzioni del Governo in merito a particolari temi. Gli italiani per il momento stanno a guardare ma a breve molte di quelle decisioni cambieranno drasticamente numerose abitudini. Le proteste non si faranno certo attendere, poco ma sicuro.

Le cose stanno per cambiare, la stretta del Governo rischia di rimescolare seriamente le carte in tavola. Al bar tutto potrebbe insomma essere modificato. Le abitudini degli italiani stanno per essere messe in dubbio da una serie di provvedimenti concepiti dal Governo guidato da Giorgia Meloni. Tutto potrebbe quindi cambiare. Nel dettaglio, però, di cosa parliamo?

Tutto è incentrato sulla vendita di tabacchi. Potrebbero insomma cambiare quelle che sono abitudini ormai incentrate da anni sulla vendita praticamente libera in specifici contesti. La vendita in qualche modo resterebbe impostata su quei livelli ma si andrebbe ad inasprire quelli che sono i requisiti per poter in qualche modo attivarsi in quello stesso senso.

Prendiamo per esempio il patentino che consente ai bar di vendere sigarette o comunque tabacchi in generale. Il rischio attuale è quello di non veder rinnovata l’autorizzazione stessa in questione. Il tutto non è previsto dalla Legge di Bilancio 2023, cosi come qualcuno potrebbe ipotizzare. Parliamo di provvedimenti che prescindono in questo caso da quel tipo di contesto operativo.

Il rinnovo biennale del patentino che consente ai bar di vendere tabacchi rifornendosi presso l’attività di riferimento più vicina, potrebbe essere in qualche modo bloccato. Il decreto 2013 che autorizzava di fatto tale operazione potrebbe essere quindi lasciare il passo al decreto numero 51 del 12 febbraio 2021. In quel momento insomma partiva la stretta verso un mancato rinnovo automatico degli stessi patentini in questione.

Stretta sui tabacchi: mai più in vendita al bar? Cosa farà a questo punto il Governo Meloni

A questo punto, quindi, la strada sembra essere segnata per gli stessi proprietari di bar che abitualmente vendevano tabacchi. L’azione del Governo Meloni in questo caso si fa più che mai decisiva. L’esecutivo stesso potrebbe insomma intervenire per fare in modo che la regola per cosi dire, venga mantenuta. Di questo passo si creerebbe, secondo molti, un grave danno per l’economia.

Il rinnovo dello stesso patentino insomma potrebbe diventare una vera e propria chimera per i numerosi piccoli imprenditori che hanno puntato anni fa su una specifica operazione commerciale. Il Governo, chiaramente non è responsabile di tale azione, parliamo di una azione di fatto avviata due anni fa. Si potrebbe però, come molti si augurano, intervenire.

L’abitudine degli italiani di rifornirsi di tabacchi direttamente al bar, magari nel momento della classica colazione potrebbe dunque essere presto modificata. Chiaramente, il tutto non riguarderebbe i bar tabacchi, non bisogna far confusione su questo punto. Cosa farà quindi il Governo Meloni? Accoglierà le istanze di quanti si vedranno tagliati fuori dalla vendita dei tabacchi? Tra qualche mese, probabilmente, conosceremo la risposta a questa particolare domanda.