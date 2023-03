Prezzi bassi nei supermercati per i marchi sconosciuti? La verità descrive un quadro diverso, incredibile!

Esselunga, Conad, Coop, Carrefour, i prezzi bassi di alcuni prodotti dipendono dal marchio poco noto? Preparatevi a scoprire la verità.

Siamo pronti per scoprire chi sono i produttori della pasta economica che troviamo sugli scaffali di supermercati e discount.

Risparmio è la parola d’ordine quando si entra in un supermercato per fare la spesa. Eppure i consumatori non vogliono rinunciare alla qualità solamente per spendere meno soldi. I prodotti passano dagli scaffali alle nostre tavole e non si può rischiare di mettere in pericolo la salute già sottoposta a continui attacchi. Ricordiamo, infatti, che quasi quotidianamente il Ministero della Salute comunica ritiri alimentari a causa della presenza di escherichia coli, salmonella, allergeni non dichiarati, rischio biologico e così via. Riuscire a fare una spesa di qualità senza svuotare il portafoglio diventa, dunque, fondamentale. Per riuscirci occorre sapere che non sempre il prezzo più alto è sinonimo di una maggiore qualità. Per rendersi conto di questa verità basta leggere le etichette di prodotti a marchio noto e quelli di brand sconosciuti. In molti casi sarà possibile verificare come lo stabilimento produttore sia lo stesso.

Prezzi bassi e qualità, chi produce la pasta in vendita nei supermercati

Ogni giorno gli italiani fanno la spesa scegliendo con cura il supermercato o discount in cui recarsi. L’obiettivo è tentare di trovare il giusto rapporto tra qualità e prezzo soprattutto con riferimento ai prodotti più consumati come la pasta. Iniziamo con Carrefour scoprendo che

la pasta secca di semola è prodotta da Ghigi,

secca all’uovo è prodotta da Colussi,

la pasta fresca di semola e all’uovo è prodotta da Maffei,

fresca ripiena dal Raviolificio Lo Scoiattolo di Lonate Ceppino (Varese).

gli gnocchi di patate sono prodotti da Patamore,

la pasta Carrefour Selection da Labor,

la linea top di ispirazione regionale da Liguori, Arte e Pasta Boscoreale, Brundu, Casa Milo,

i garganelli emiliani da Andalini,

la pasta secca di tradizione marchigiana da La Campofilone,

i tajarin piemontesi da Allemandi.

La verità sulla pasta di Esselunga, Conad e COOP

Spostiamoci in uno store Esselunga e scopriamo che la pasta secca di semola è prodotta da La Molisana oppure da Rummo a seconda dei formati. La pasta secca di semola Esselunga Bio da Granoro e la linea Deluxe è prodotta in stabilimenti propri. Altri formati sono prodotti da Il Pastificio Gentile di Gragnano.

Noti marchi “nascosti” anche da Conad. “La Molisana” per la pasta secca di semola a marchio Conad, “Le Mantovanelle” per la pasta secca all’uovo, “Pagani Industrie Alimentati” per la secca all’uovo ripiena. E poi Casa Milo, Grandi Pastai Italiani e Buona Compagnia Gourmet.

Infine la COOP ha pasta di marchio Zara (semola base a marchio COOP), Andalini (pasta secca all’uovo a marchio COOP), Casa Milo (pasta fresca di semola) e Maffei (gnocchi di patate). Iris Bio produce, invece, la linea biologica COOP. I prodotti di Gragnano IGP sono prodotti dal Pastificio Liguori, Marcozzi, Gastronomia Piccinini.