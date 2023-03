Agente immobiliare: quanto guadagna davvero, in pochi lo sanno

By

Oggi parleremo di un incredibile scoperta fatta sui guadagni di un agente immobiliare. A quanto pare, molti fattori influiscono sullo stipendio.

La figura dell’agente immobiliare è molto ricercata. Si tratta di un professionista che opera nel settore immobiliare, che si occupa di offrire alle persone la giusta consulenza nell’ambito della compravendita, della locazione e della gestione di immobili.

In sostanza, l’agente immobiliare è un intermediario che fa da ponte tra la domanda e l’offerta. La retribuzione di un agente immobiliare dipende da molteplici elementi: area geografica in cui si lavora, esperienza maturata, capacità di vendere e così via.

I suoi guadagni sono commisurati al prezzo di vendita della proprietà. Tuttavia. l’agente immobiliare non riceve l’intera commissione.

Scopriamo quali sono i guadagni di un agente immobiliare e come fare a intraprendere questo percorso professionale.

I guadagni di un agente immobiliare

I guadagni di un agente immobiliare dipendono da molti elementi, fermo restando che la maggior parte di essi percepiscono una commissione sulla transazione immobiliare effettuata. In sostanza, l’intermediario percepisce una commissione che rappresenta una percentuale del prezzo di vendita della proprietà in questione. Tale commissione viene ripartita tra l’agente che rappresenta il venditore e quello che rappresenta l’acquirente.

In Italia, mediamente, la commissione percepita da un agente immobiliare oscilla tra il 3 e il 6%. L’aliquota va sempre applicata al prezzo di vendita dell’immobile.

È opportuno specificare che l’agente non riceve l’intera commissione, proprio perché questa viene ripartita tra le due figure intermediarie coinvolte: l’agente e l’agenzia.

Di fatto, gli agenti immobiliari lavorano per le agenzie immobiliari con i quali stipulano un contratto in cui si pattuisce che la retribuzione è data da un fisso più provvigioni. Le provvigioni, per l’appunto, sono rappresentate dalla percentuale applicata su ogni transazione immobiliare andata a buon fine.

Per questo motivo, è difficile capire con esattezza qual è il guadagno di un agente. Di fatto, in base all’agenzia immobiliare con la quale si collabora, l’intermediario può percepire un fisso più o meno alto. Allo stesso tempo, ad incidere sul guadagno c’è anche l’aliquota applicata sulla compravendita.

A proposito del fisso mensile questo generalmente varia da un minimo di 400 ad un massimo di 800 euro. Fermo restando che le agenzie immobiliari più importanti partono da un fisso contrattuale di 1000 euro. A questo importo andrà, poi, sommata la percentuale legata alle provvigioni. Di conseguenza, più l’agente è bravo a concludere le trattative e maggiore sarà il suo guadagno.

Come diventare intermediario immobiliare?

Per diventare agente immobiliare è necessario completare un corso di formazione e superare un esame che dà acceso ad un titolo di studio. Occorre, poi, partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento per conoscere le novità di tendenza e la normativa del settore.

Il ruolo dell’agente è quello dell’intermediario tra i proprietari di immobili e i possibili acquirenti o inquilini.

Si tratta, dunque, di un professionista il cui ruolo è ottenere il miglior affare possibile per entrambe le parti.

Tuttavia, l’agente immobiliare, oltre ad occuparsi della fase di intermediazione, può essere chiamato svolgere anche altre mansioni come: