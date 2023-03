Gratta e vinci, il destino tra le mani: colpo da 2 milioni, festeggia la capitale

Una vincita davvero incredibile. Qualcosa che probabilmente si fatica a credere, una volta che ne si è protagonisti.

Niente di particolarmente nuovo a ben pensarci. Nell’ultimo periodo nel nostro paese si vince e si vince anche tanto. Le ultime notizie che arrivano però dalle cronache locali fanno ancor più entusiasmare praticamente tutti i cittadini che ancora oggi sperano di risolvere i propri problemi acciuffando al volo la fortuna. Una di quelle cose che se capita, al massimo capita una sola volta nella vita. Ci troviamo di fronte all’impossibile, realisticamente parlando.

L’aspirazione massima, senza dubbio alcuno negli ultimi anni. Ci troviamo di fronte a qualcosa di forse inusuale. Nel nostro paese il gioco ha sempre avuto una gran presa, questo è poco ma sicuro. Ritrovarsi però, oggi, di fronte ad un discorso molto più complesso legato anche a quelle che sono le condizioni dei singoli cittadini, è cosa ben diversa. L’italiano, paradossalmente vede nel gioco l’unica soluzione al dramma della crisi.

Troppe le situazioni poco chiare, troppi i rischi. Gli ultimi mesi per il nostro paese sono stati letteralmente devastanti. Qualcosa che nessuno mai avrebbe potuto immaginare, realizzata, in un certo senso in questo specifico modo. Oggi com oggi, i rischi, sono legati a qualsiasi aspetto del quotidiano. Dalla possibilità di fare la spesa ogni giorno al pagamento delle bollette praticamente raddoppiate. Il tutto in pochissimo mesi, una situazione delicatissima.

Chiaramente considerata la stessa situazione afferrare la fortuna per la coda, è il caso di dirlo vuol dire mettere a tacere ogni angosciante grido preoccupato, di quelli che di certo fanno parte di ogni cittadino italiano in difficoltà. Preoccupa qualsiasi aspetto del presente e di conseguenza del futuro. La soluzione, quindi, secondo molti è nel gioco. Ovviamente gestendo tutto con la massima moderazione, per non rischiare di peggiorare ancora di più le cose.

Significa che gli italiani si sono gettati a capofitto in quelli che sono i tre principali concorsi maggiormente apprezzati nel paese. Le due lotterie, Lotto e Superenalotto e il concorso istantaneo per eccellenza, il Gratta e vinci. Se nei primi due casi ci avviciniamo alla tradizione del nostro paese, legata ai numeri alla cabala alla smorfia, nel caso del Gratta e vinci parliamo di qualcosa di completamente diverso.

Pochi secondi per scoprire se la vita può cambiare o meno. Un biglietto fortunato o forse no, tra le mani, grattare e scoprire il proprio destino. Il gradimento, però, al momento è tutto per il Superenalotto. Questo grazie ai premi altissimi messi in palio. L’ultimo, lo sorso 16 febbraio, record assoluto di vincita nel nostro paese. 371 milioni di euro, conquistati da almeno novanta cittadini, tanti quanti le giocate premiate grazie a un sistema Sisal giocato in tutto il paese. Ad ogni fortunato la bellezza di 4 milioni di euro.

Gratta e vinci, il colpo è da sogno: a Fiumicino si fa festa per il successo

L’ultima vincita registrata arriva direttamente da Fiumicino, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio da 2 milioni di euro grazie al concorso Gratta e vicni “Nuovo 50X”. Un premo davvero eccezionale arrivato con un investimento, il prezzo dello stesso biglietto, di soli 10 euro. Stiamo parlando nel dettaglio della vincita più alta delle ultime due settimane. Fino a questo momento insomma, nel recente periodo le vincite al Gratta e vinci non avevano superato i 500mila euro. Un gran colpo insomma, in un momento cosi come ribadito, molto delicato.

Cosi come descritto dallo stesso sito web Lottomatica ecco nel dettaglio illustrato il particolare concorso in questione, per l’appunto il “Nuovo 50X”:

Il premio massimo del Gratta e Vinci Nuovo 50X è pari a 2.000.000€ con le seguenti probabilità di vincita:

Un biglietto ogni 9,19 è vincente per premi compresi tra 11€ e 500€; Un biglietto ogni 16,661 permette di ottenere una vincita compresa tra 501€ e 10.000€; Infine, un biglietto ogni 807.273 dà diritto a premi superiori a 10.000€.

Gratta e Vinci 50X: come giocare

Per giocare al Gratta e Vinci 50X è sufficiente recarsi presso una ricevitoria autorizzata e acquistare il biglietto al costo di 10€.

L’interfaccia di gioco è molto semplice ed è divisa in due aree: “Numeri vincenti” e “I tuoi numeri”, contenenti rispettivamente 6 e 20 caselle da svelare. In caso di una o più corrispondenze tra i numeri presenti nelle due sezioni, puoi vincere immediatamente l’importo indicato o la loro somma. Inoltre, trovando ne “I tuoi numeri” i simboli 5X, 10X, 20X o 50X, puoi ottenere un premio pari rispettivamente a 5, 10, 20 o 50 volte la cifra corrispondente. Il Gratta e Vinci 50X ha un costo di 10€ e offre una vincita massima di 2.000.000€ con le seguenti probabilità di vittoria:

Un biglietto ogni 3,68 per premi compresi tra 11€ e 500€; Un biglietto ogni 18.548 per vincite compresi tra 501 e 10.000€; Infine, biglietto ogni 857.143 per importi superiori a 10.000€.

Gratta e Vinci Nuovo 50x Linea PLUS: come giocare

Il Nuovo 50X Linea PLUS è un Gratta e Vinci disponibile online sul sito di Lottomatica.it o sull’App Gratta e Vinci per smartphone; per giocare ti basta effettuare il login (o registrarti e aprire un conto di gioco se non l’hai ancora fatto) e acquistare una giocata al costo di 10€.

L’interfaccia è molto semplice ed è composta da 3 aree: “I tuoi numeri”, i “Numeri vincenti” e i “Numeri Bonus”, che contengono rispettivamente 20, 4 e 2 caselle da svelare. In caso di una o più corrispondenze tra “I tuoi numeri” e i “Numeri vincenti”, puoi ottenere subito l’importo indicato e, se trovi uno dei numeri “Bonus”, il premio viene moltiplicato per 5 o per 10. Inoltre, se nell’area di gioco trovi i simboli 5X, 10X, 20X o 50X, vinci 5, 10, 20 o 50 volte la cifra corrispondente.

Per finire, dopo aver svelato tutte le caselle, puoi scegliere una Linea PLUS, cioè una riga de “I tuoi numeri” da grattare di nuovo per avere altre 5 possibilità di vittoria.

Il Nuovo 50X Linea PLUS offre un premio massimo di 2.000€ con le seguenti probabilità di vincita:

Una giocata ogni 7.98 è vincente per premi superiori all’importo giocato; Una giocata su 710,06 permette di vincere 500€; Infine, una giocata ogni 1.297,30 dà diritto al premio massimo di 2.000€.

Il sogno insomma sembra essere a volte più che mai a portata di mano. Ma purtroppo è solo una illusione, infondo lo sanno anche gli stessi giocatori. Vincere è forse la cosa più difficile di questo mondo, purtroppo.