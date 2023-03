Marco Mengoni, cosa faceva prima di diventare un cantante? La risposta sorprende tutti

Che cosa faceva Marco Mangoni prima di diventare un cantante di successo? La verità sorprende tutti.

Tra gli artisti più amati e seguiti del mondo della musica italiana, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Marco Mengoni. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, cosa faceva prima di sfondare nel mondo della musica. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Marco Mengoni è indubbiamente uno degli artisti più conosciuti, amati e seguiti del mondo della musica nostrana. Diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria di X Factor nel 2009, ha costruito nel corso degli anni una carriera all’insegna delle soddisfazioni. Ne è una chiara dimostrazione la recente vittoria della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite.

Non crea stupore pertanto il fatto che siano in tanti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio cosa faceva prima di diventare un cantante di successo e vincere la nota kermesse canora. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Marco Mengoni, cosa faceva prima di diventare un cantante: le informazioni disponibili

Nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, Marco Mengoni è diventato noto al grande pubblico quando, nel 2009, ha partecipato e vinto X Factor. Ha firmato un contratto discografico con la Sony Music e il 4 dicembre dello stesso anno è stato pubblicato il suo primo EP Dove si vola, grazie al quale ha ottenuto il primo disco di platino per le oltre 80 mila copie vendute.

Da quel momento in poi è riuscito a dare il via ad una carriera all’insegna del successo e ricca di soddisfazioni. Ne è un chiaro esempio il recente successo al Festival di Sanremo, dove è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria della settantatreesima edizione della nota kermesse canora grazie al brano Due Vite.

Ma cosa faceva Marco Mengoni prima di diventare l’artista che noi tutti conosciamo? Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Mengoni da giovanissimo abbia svolto il lavoro di barista, per poi diventare nel giro di poco tempo un barman di talento.