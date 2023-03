Bonus marzo 2023, che opportunità: fino a 2.000 euro di sogni

By

Per coloro che hanno un ISEE fino a 72.000 euro sono disponibili due benefici: Bonus marzo 2023.

A marzo sono disponibili due benefici: il bonus occhiali da vista e lenti a contatto e il bonus vacanze. Il primo rappresenta un contributo economico erogato nei confronti di coloro che hanno problemi di vista e necessitano dell’utilizzo di occhiali o di lenti a contatto. Il secondo beneficio è indirizzato ai giovani che sono in possesso di determinati requisiti.

In entrambi i casi si tratta di un sostegno economico erogato dallo Stato, con lo scopo di favorire i cittadini in difficoltà economica e incentivare a prendersi cura della propria salute. Tuttavia, nel caso del bonus vacanze c’è anche una finalità istruttiva ed educativa.

Scopriamo quali sono le caratteristiche di questi due bonus e come fare per ottenerli.

Bonus marzo 2023: alla scoperta del bonus occhiali e lenti a contatto

Il bonus occhiali e lenti a contatto è un beneficio erogato sotto forma di voucher una tantum dell’importo di 50 euro. Il voucher può essere utilizzato per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Il beneficio può essere utilizzato per acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023. Per accedere al bonus occhiali è necessario avere un indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro.

Da poco è stato messo a disposizione il sito ufficiale per ottenere il voucher. Di fatto, è necessario che il beneficiario si registri alla piattaforma, che il Ministero della Salute ha creato appositamente per il bonus occhiali e lenti a contatto.

Il beneficio viene erogato sotto forma di voucher da utilizzare per l’acquisto di lenti a contatto e occhiali correttivi. Tuttavia, è possibile chiedere anche il rimborso di una spesa già effettuata. Per questa modalità è previsto l’accredito della somma di denaro sulle coordinate IBAN indicate dal beneficiario. In tal caso, è necessario presentare una copia della fattura o una documentazione che comprovi l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto.

Il beneficio sarà accessibile fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il triennio 2021-2023, ovvero 15 milioni di euro.

Bonus vacanze per giovani

Il bonus vacanze è erogato dall’INPS e non è rivolto a tutti i cittadini ma a studenti, pensionati e insegnanti. Di recente l’istituto previdenziale ha pubblicato sul proprio sito i bandi per accedere al suddetto beneficio. Questo è indirizzato in favore di studenti figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

Estate INPSieme Italia 2023

Estate INPSieme estero per le vacanze tematiche in Italia 2023

Corso di lingue all’estero.

I requisiti per accedere ai bandi di concorso prevedono che il richiedente sia:

Uno studente che nell’anno scolastico 2022-2023 che frequentano le scuole elementari, medie o superiori potranno accedere al bando Estate INPSieme Italia 2023;

Studenti iscritto nell’anno 2022-2023 alla scuola secondaria di primo grado, potranno accedere al bando Estate INPSieme estero;

Studenti con almeno 16 anni di età che nell’anno scolastico 2022-2023 ha ottenuto la certificazione di lingua straniera di livello almeno B1.

Bonus marzo 2023: come funziona il bonus vacanze

Il bonus vacanze 2023 erogato in favore di figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione può essere utilizzato per il periodo che va da giugno ad agosto. A tale proposito è previsto il rientro obbligatorio entro il 3 settembre 2023.

Il governo ha messo a disposizione 12.020 contributi disponibili per un valore economico che va da un minimo di 600 a un massimo di 1000 euro.

Sarà erogato il valore minimo per soggiorni di otto giorni, mentre il valore massimo è indirizzato in favore di coloro che effettuano soggiorni di 15 giorni.

Per quanto riguarda le vacanze all’estero o le vacanze tematiche in Italia, in totale sono previsti 24.282 contributi con valore economico di 2000 euro per soggiorni di 15 giorni.

Hanno la possibilità di iscriversi al bando gli studenti delle scuole superiori fino a 20 anni di età, 23 per i disabili.

Ad ogni modo, per accedere al contributo è necessario avere un ISEE inferiore a €8000. Coloro che hanno un ISEE superiore a tale importo riceveranno solo una parte del contributo (minimo il 60 per cento per chi ha un ISEE sopra i 72.000 euro).

Non hanno la possibilità di accedere al bonus vacanze agli studenti che lo scorso anno scolastico non sono stati promossi.

Bando corso di lingue

Per il bando sul corso di lingue, si tratta di un contributo indirizzato in favore di studenti che hanno almeno 16 anni. In tal caso, è necessario che, entro il 30 giugno 2023, lo studente abbia conseguito la certificazione di conoscenza della lingua straniera con un livello almeno B1.

In questo caso sono disponibili 1170 contributi del valore massimo di 3900 euro.

Allo studente saranno riconosciuti 300 euro a settimana per il corso compreso l’esame, più 400 euro a settimana per vitto e alloggio e ulteriori 400 euro per il viaggio.

Per partecipare ai bandi è necessario accedere alla piattaforma INPS attraverso le proprie credenziali digitali. L’istanza può essere inoltrata fino alle ore 12:00 del giorno 27 marzo 2023.