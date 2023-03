Test logico con due soluzioni, riesci a risolverlo in 3 minuti? In pochi ce la fanno

Riesci a risolvere questo test di logica con due differenti soluzioni nel giro di 3 minuti? In pochi ce la fanno.

Mettetevi alla prova con questo test di logica con due soluzioni. Solo in pochi ci riescono. Ma qual è il risultato dell’operazione finale? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

“So che due più due fa quattro, e sarei bene felice di dimostrarlo se ne fossi in grado, sebbene debba confessare che, per qualche ragione, se potessi dimostrare che due più due fa cinque ne ricaverei un piacere molto più grande“, affermava Lord Byron. Un concetto che ben si applica ai vari test logici in giro per il web che spesso si rivelano essere dei veri e propri rompicapi.

Sono diversi, in effetti, i test che possono aiutarci a mettere in campo le nostra capacità deduttive e logiche. Tra questi si annovera un test di matematica che presenta ben due soluzioni e che in pochi riescono a risolvere nel giro di pochi minuti. In pratica lo scopo di tale test è quello di scoprire qual è il risultato dell’operazione finale. A tal fine è necessario avvalersi della propria deduzione ma anche di alcuni nozioni di carattere matematico. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Test logico con due soluzioni, riesci a risolverlo in pochi minuti? Ecco la risposta

Prima di fornire una risposta a questo test è bene riflettere bene, in modo tale da riuscire a trovare la giusta soluzione. Ebbene, per risolvere questo test di logica è bene sapere che bisogna utilizzare un metodo matematico, sapendo che in realtà è possibile trovare due soluzioni. Ma di quali si tratta?

Ebbene, il primo modo consiste nel sommare ogni risultato agli addendi dell’addizione successiva. Entrando nei dettagli bisogna fare:

1 + 4 = 5

2 + 5 = 7 + 5 = 12

3 + 6 = 9 + 12 = 21

5 + 8 = 13 + 21 = 34

Proprio 34 si rivela essere la soluzione del test utilizzando il primo metodo.

In alternativa è possibile utilizzare un altro metodo e ottenere una seconda soluzione differente. In tal caso si deve sommare la prima cifra di ogni operazione al prodotto dei due addendi. Ne consegue che per ottenere il risultato finale bisogna fare i seguenti calcoli:

1 + (4 x 1) = 5

2 + (5 x 2 ) = 12

3 + (6 x 3) = 21

5 + (8 x 5) = 45

Il risultato finale di tale test, utilizzando il secondo metodo invece è pari a 45.

Se anche voi avete ottenuto come risultati 34 e 45, pertanto, vuol dire che avete trovato la soluzione giusta a questo test di logica. Non vi resta che condividere con i vostri amici e mettervi alla prova. Chi riuscirà a trovare le due soluzioni per primo?