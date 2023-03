Eurospin, finalmente tutta la verità: ci hanno sempre mentito

By

Chi si nasconde dietro i prodotti a marchio Eurospin? Quali sono gli standard qualitativi dei prodotti discount?

Spesso si crede che i prodotti discount abbiano standard qualitativi inferiori rispetto alle grandi marche. In realtà, è stato ampiamente dimostrato il contrario.

Dunque, i prodotti a marchio discount, compresi quelli dell’Eurospin, oltre ad essere di qualità sono anche convenienti sotto l’aspetto economico.

Da dove arrivano i prodotti dell’Eurospin? Quali produttori si celano dietro al marchio blu? Finalmente abbiamo scoperto tutta la verità.

Eurospin: tutta la verità sui prodotti a marchio discount

Per sapere chi si nasconde dietro i prodotti a marchio Eurospin basta dare un’occhiata all’etichetta presente sulla confezione. In base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano, sulla confezione deve sempre essere riportato in maniera chiara l’origine del prodotto.

Dando un’occhiata alle etichette dei prodotti discout di Eurospin si fa una scoperta sensazionale: molti articoli provengono dagli stessi stabilimenti in cui sono prodotti alimenti confezionati delle grandi marche.

In sostanza, si tratta di prodotti che rispettano gli stessi livelli qualitativi dei grandi marchi italiani, ma vengono venduti sotto mentite spoglie.

Abbiamo dato un’occhiata alle etichette dei prodotti a marchio Eurospin e abbiamo individuato tutti quelli che provengono dagli stessi stabilimenti dei grandi marchi:

Caffè Don Jerez proviene dallo stabilimento Pellini

Latte Land è prodotto dalla Parmalat

Soia Drin Land è prodotto dalla Sterilgarda

I frollini Dolciando provengono dallo stabilimento Vincenzi

Krumiri Dolciando sono prodotti dalla Bistefani

Croissant Dolciando provengono dagli stabilimenti della Bauli

Fette biscottate tre mulini sono prodotte dalla Colussi

Pasta Le nostre stelle proviene dagli stabilimenti di pasta Garofalo

Pasta tre mulini è prodotta dalla Colussi

Riso Delizie del Sole è uguale al riso Scotti

I wurstel Tobias provengono dagli stabilimenti AIA e Amadori

Carne in gelatina il buon pascolo è prodotta dall’azienda Montana.

Affettati, freschi, dolci e molto altro

Come abbiamo visto spesso dietro i prodotti a marchio Eurospin si nasconde la merce proveniente dagli stabilimenti dei grandi marchi. Ecco perché i prodotti a marchio discount sono di ottima qualità, ma a prezzi super convenienti.

Tra gli affettati segnaliamo:

Prosciutto cotto alla Bottega del gusto proviene dagli stabilimenti Raspini

Mortadella La Bottega del gusto è prodotta dalla Fiorucci

Salame Milano La Bottega del gusto è prodotto da Casa Modena

Speck fresche fette è prodotto da Recla.

Ma anche per i prodotti freschi vale la medesima regola ed è così che:

La panna da cucina è prodotta dalla Sterilgarda

Il Parmigiano Reggiano grattugiato Land è Parmigiano al 100%

La robiola è prodotta dalla Osella

I formaggi spalmabili sono prodotti dalla Osella

Le uova Delizie del Sole provengono dagli stabilimenti AIA.

Lo stesso discorso vale anche per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali domestici, come:

Bocconi per cane Radames sono prodotti dall’azienda Miglior Cane

Crocchette per cani e gatti Radames sono prodotti da Miglior cane e Miglior gatto.

Coloro che hanno intenzione di risparmiare sulla spesa settimanale, ma non intendono rinunciare alla qualità dei grandi marchi, devono seriamente prendere in considerazione l’idea di acquistare i prodotti Eurospin. In questo modo, è possibile portare a casa alimenti di alta qualità, a prezzi piccoli piccoli.