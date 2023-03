Farmaco anti diabetico, tutti lo vogliono per perdere peso: occhio ai rischi

Un farmaco utilizzato per curare il diabete di tipo 2 sembra sia molto utile anche a favorire la perdita del peso. Ecco di quale si tratta.

Attenzione, un noto farmaco utilizzato per il trattamento del diabete potrebbe aiutare a dimagrire. Occhio però ai possibili rischi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sono davvero molti i prodotti presenti sugli scaffali dei vari esercizi commerciali e farmacie in grado di attirare il nostro interesse. Tra questi si annoverano alcuni medicinali molto utili per il nostro benessere.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che vi è un farmaco utilizzato per il trattamento del diabete di tipo 2 che a quanto pare aiuta a perdere peso? Ebbene sì, sembra proprio così. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Farmaco antidiabetico aiuta a perdere peso: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come in base a quanto si evince dall’elenco pubblicato dall’Aifa lo scorso 5 gennaio 2023, sono circa 3.200 i farmaci al momento introvabili in Italia. Proprio in tale ambito interesserà sapere che negli Stati Uniti vi è un farmaco per la cura del diabete di tipo 2 che spesso risulta introvabile. Una situazione che si rivela essere senz’ombra di dubbio poco gradevole per coloro che devono curare tale malattia.

Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta del Semaglutìde che negli ultimi tempi ha attirato particolarmente attenzione perché sembra aiuti a perdere velocemente peso. Utilizzato da molti vip, al momento può essere acquistato in Italia solo previa prescrizione del diabetologo.

Si tratta d’altronde di un farmaco nuovo, di cui non sono noti gli effetti collaterali. Per questo motivo è importante prestare attenzione, soprattutto considerando che numerosi trattamenti per la perdita di peso in passato hanno portato con loro spiacevoli inconvenienti. Tra questi si annoverano, ad esempio, complicazioni come l’ipotiroidismo o ipertiroidismo.

Come riportato dall’Economist, inoltre, l’utilizzo del farmaco per contrastare il diabete potrebbe essere associato a una rara pancreatite. Se tutto questo non bastasse, nel caso in cui si interrompesse l’assunzione di una dose massiccia di Semaglutìde si potrebbe rischiare di prendere molto peso. Occhio quindi a non esagerare nell’assunzione di farmaci dimagranti e soprattutto rivolgersi sempre ad un esperto del settore che possa fornire validi consigli in merito.

(Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici pubblicati su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi).