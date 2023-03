Cambio del contatore? No grazie, tenga 20 euro: succede anche questo

Succede anche questo nella nostra piccola Italia. Cosa significa tutto questo? Semplice. La realtà spesso non è ciò che sembra.

Cosa potrebbe nascondersi dietro l’apparente rifiuto per qualcosa che in qualche modo si può ottenere agevolmente senza sborsare un solo euro. Per di più chi rifiuta il vantaggio in questione nella maggior parte dei casi paga. I conti non tornano, è proprio il caso di dirlo. Nello specifico, facciamo riferimento a una dinamica molto particolare che in qualche modo è più che mai presente in molte località del nostro paese. Ne abbiamo parlato spesso, ultimamente.

Nei mesi scorsi a seguito di numerose segnalazioni in merito a trucchetti utilizzati dai cittadini per evitare bollette troppo “pesanti” riferite al consumo dell’energia elettrica, soprattutto nei mesi estivi, abbiamo spesso parlato di coloro che chiedono di ricevere in qualche modo una aggiustatina al proprio contatore dell’energia elettrica. Di cosa si tratta?

Molto semplice per la verità. I diretti interessati, molto spesso addirittura sotto consiglio di tecnici dei vari gestori nel contesto specifico, truccano di fatto il proprio contatore dell’energia elettrica, per fare in modo che il consumo certificato a fine mese sia molto inferiore a quello reale. Di conseguenza si andrà a pagare una bolletta con un importo molto più basso di quanto in realtà dovuto.

Fin qui tutto chiaro. Il cittadino, ripetiamo, spesso informato dagli stessi tecnici del settore, di fatto mettono in pratica delle vere e proprie truffe nei confronti dei vari gestori dell’energia elettrica. Molti diranno che il tutto è per esigenza, per dire. La risposta in questione vale davvero poco. In un modo o nell’altro è sempre di truffa che si parla. La verità poi è anche un’altra.

Altro che esigenza, nella maggior parte dei casi si utilizzano tali stratagemmi per avere poi il climatizzatore acceso dalla mattina alla sera in estate per esempio. Esigenza, quindi, tutto sommato è una parola davvero grossa. In che modo agiscono i tecnici sul contatore di casa per abbassare i consumi? Molto semplice. Si applica in genere un magnete che in qualche modo ostacola la naturale oscillazione della lancetta segnalatrice, per intenderci.

Cambio del contatore? No grazie, tenga 20 euro: e se la sostituzione in questione diventa obbligatoria?

Negli ultimi mesi una specifica dinamica potrebbe turbare i piani di quanti in questi anni hanno approfittato in modo troppo agevole di trucchetti assolutamente illegali. Succede che numerose società hanno avviato le operazioni per la sostituzione dei vecchi contatori dell’energia elettrica con nuovi dispositivi più moderni e innovativi. E quindi? Cosa faranno quelli che in qualche modo hanno truccato i loro vecchi contatori? La verità potrebbe venire a galla?

La verità invece è un’altra. Completamente diversa da ciò che si potrebbe immaginare. In pratica succede qualcosa di molto semplice, cosi come confermato da un nostro lettore che ha voluto raccontarci la sua esperienza diretta. Il signor Riccardo, ci racconta infatti di aver assistito a un confronto molto particolare tra un suo vicino di casa e un tecnico che era arrivato nel condominio per la sostituzione per l’appunto dei vecchi contatori.

L’uomo ha potuto ascoltare lo scambio di battute tra i due perchè al momento si trovava affacciato alla finestra della sua cucina che da sul cortile dove si trovano, di fatto i contatori dell’energia elettrica, per fumare una sigaretta. Mentre il tecnico era intento a cambiare i vari dispositivi, il vicino di casa gli si avvicina con fare delicato, per intenderci, chiede la sua attenzione, lascia intendere che in qualche modo quel contatore, il suo, non può essere sostituito e allunga al tecnico stesso due banconote da 20 euro.

Tutto molto semplice no? Il vicino di casa del nostro lettore, aveva il contatore truccato e di conseguenza non voleva affatto che gli fosse sostituito. Il tecnico ha accettato la generosa “mancia” ed evidentemente chiuderà un occhio in merito a rapporti, riscontri del caso e quant’altro. Cosi come ribadito, tutto molto semplice insomma. Questa è la nostra Italia del resto, cosa ci aspettavamo?